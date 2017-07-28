Экономике готовят план стимулирования

28 июля. FINMARKET.RU - Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов в статье для “Коммерсанта” рассказал о программе стимулирования экономического роста, над которой работает сейчас одна из рабочих групп высшего совета партии. По его мнению, для быстрой реализации потенциала роста экономики и благосостояния населения следует "применить новые подходы и выровнять социально-экономические соотношения" в РФ.

"Политический сезон 2017–2018 годов станет исключительно ответственным периодом в жизни нашего государства. Причиной тому не только президентские выборы марта 2018 года, но и необходимость перехода социально-экономической системы страны в новое качество. Качество, которое сможет гарантировать экономический рост темпами выше среднемировых и подъем благосостояния российских граждан", - пишет Грызлов.

Как отмечает автор статьи, "все мы понимаем, что надо обеспечить устойчивое развитие, планируя его на длительный период,— по крайней мере до 2030 года. Вчера стояла задача сохранить страну в очень жестком, как мы увидели, мире, обеспечить финансовую устойчивость, создать плацдарм для движения вперед. Сегодня стоит задача создать и сделать реальностью образ будущего. Образ, привлекательный и для старших, и для молодых поколений, которым это будущее предстоит формировать".

Ключевым понятием выстраиваемого сегодня будущего является слово "благосостояние" — и как цель, и как средство устойчивого и успешного развития страны. По мнению Грызлова, сегодня "есть возможность обеспечить действительное благосостояние российского народа". "При этом, - подчеркивает автор, - мы отдаем себе отчет в том, что Россию массового народного благосостояния еще только предстоит создать.

Внешняя миссия российского государства — обеспечить общемировые условия этого благосостояния. А для этого обеспечить устойчивое развитие человечества во взаимосвязанном мире, совместить технологический и социальный прогресс с уважением вековых ценностей традиционных вероисповеданий народов России, построенных на их основе норм гуманизма.

При этом Грызлов убежден, что "на пути к этой цели мы не должны допускать никакой революционной ломки".

Работа не исчерпывается перечисленными темами. Члены высшего совета «Единой России» дали себе важное задание на лето. Результаты рабочая группа планирует представить в конце сентября — начале октября. "Мы исходим из того, что это необходимо для создания образа будущего, а значит, и его воплощения в жизнь", - пишет Грызлов..