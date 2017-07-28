Коллекторы начали брать на работу роботов

28 июля. FINMARKET.RU - Вслед за банками, внедряющими передовые технологии, о прогрессе задумались и. Взыскатели начали использовать интеллектуальных роботов-коллекторов, которые могут провести переговоры по стандартному шаблону — взять обещание о платеже и проконтролировать сроки его внесения. А главное — система поможет обойти требование профильного закона по ограничению частоты взаимодействия с должниками, пишет "Коммерсантъ".

О том, что коллекторы начали применять роботов-взыскателей для общения с должниками, “Ъ” рассказали участники рынка. По их словам, искусственный интеллект оказался эффективнее сотрудников с небольшим стажем. Интеллектуальный агент для взыскания просроченной задолженности — это система, способная самостоятельно позвонить должнику, проинформировать его о факте просрочки и по типовому сценарию взаимодействия провести переговоры. Робот не может отклониться от стандартного скрипта разговора, а соответственно соблюдает все нормы профильного закона («О взыскании долгов физлиц»). Ему не нужны выходные, больничный и отдых, стоимость минуты его работы меньше, чем у сотрудника. Правда, пока робот далек от совершенства и способен распознать не все слова должника — если это повторяется более двух раз, то система сообщает собеседнику, что с ним свяжутся позже.