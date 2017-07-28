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28 июля 2017 года 09:13
Кофе к Новому году подорожает на 20%
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FA Bobo/PIXSELL/PA Images
28 июля. FINMARKET.RU - С января по май цены на кофе у зарубежных поставщиков выросли на 21,7% относительно того же периода 2016 года. Такие данные приводит Минсельхоз со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). Отраслевые специалисты считают, что пропорционального роста цен на кофе в магазинах и кофейнях стоит ожидать к Новому году, пишут "Известия". Подорожание объясняется неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля. О том, что средние контрактные цены на кофе в январе–мае выросли на 21,7% относительно того же периода прошлого года, говорится в ежемесячном обзоре Минсельхоза "О текущей ситуации в агропромышленном комплексе…", на который ссылаются "Известия". Речь идет о ценах зарубежных поставщиков. Минсельхоз в своем документе ссылается на оперативные данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В обзоре ведомства также указано, что на 3,6% выросли и физические объемы импорта кофе. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, повышение поставщиками отпускных цен уже отражается на розничной стоимости продукта. Так, натуральный растворимый кофе в январе–мае подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года: средняя цена на него за пять месяцев выросла до 2,36 тыс. рублей за 1 кг. Натуральный кофе — в зернах и молотый — подорожал на 6% (средняя цена 1,01 тыс. рублей за 1 кг). Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев стакан напитка в организациях быстрого питания увеличился в цене на 3%, до средней цены 67 рублей. Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия заявил, что серьезных колебаний мировых цен на кофе организация не фиксировала.
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-- 28.07.2017
надо кого-то посадить
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