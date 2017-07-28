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28 июля 2017 года 08:56
Льготы по оплате электроэнергии для населения могут сократить
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DPA /TASS
ФАС опубликовала проект изменений в постановление правительства №1178 (о ценообразовании в энергетике), где предлагает плавно сокращать перекрестное субсидирование, в том числе за счет роста тарифа для некоторых категорий населения. Поручение о разработке "реалистичных" мер по ликвидации "перекрестки" до 14 мая службе давал вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет "Коммерсантъ". В ФАС “Ъ” сообщили, что Белый дом уже рассмотрел изменения и поручил согласовать проект с Минэнерго, Минэкономики и экспертным сообществом. ФАС предлагает с 1 июля 2018 по 1 июля 2027 года сокращать скидки, которые получают горожане, пользующиеся электроплитами, и сельское население. Сейчас тарифные регуляторы могли применять для них понижающий коэффициент до 30% (разницу оплачивают крупные потребители, тем самым формируя перекрестное субсидирование). ФАС предлагает сокращать эту льготу до 20% с шагом 1% в год. Аналогичные изменения коснутся приравненных к населению потребителей: садоводческие и гаражные кооперативы, религиозные организации, жилой сектор военных гарнизонов и т. д. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что еще не получали проект, в Минэнерго тему не комментировали. Участники рынка оценивают эту меру как «малозначимую»: по их оценкам, размер "перекрестки" может снизиться лишь на 10–20 млрд руб., пишет "Ъ".
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Ключевые слова: РФ.электричество, льготы
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