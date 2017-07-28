С корпоративных карт снимается подозрительно много денег

28 июля. FINMARKET.RU - Центробанк обратил внимание на то, что с корпоративных карт, которыевыдают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), стали снимать больше наличности. Рост таких операций может означать в том числе, что настоящая их цель – отмывание незаконных доходов, пишут "Ведомости", ссылаясь на письмо зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованное в "Вестнике Банка России" в четверг.

По данным ЦБ, за I квартал этого года по корпоративным картам совершено операций на 533,9 млрд руб., из них 349 млрд, или 65,4%, – снятие наличных. Годом ранее оборот был 446 млрд руб., из них наличными сняли 60,6%.

Увеличиваются именно сомнительные наличные операции с корпоративными картами, подчеркнул представитель ЦБ, оговорившись, что пока эта проблема для регулятора не критична. В июне Скобелкин заявлял, что за I квартал через корпоративныеобналичено 42 млрд руб.

Причину ЦБ видит в том, что банки – эмитенты карт формально подходят к управлению рисками легализации таких доходов. Банки недооценивают эти риски и игнорируют рекомендации регулятора, пишет Скобелкин, напоминая о рекомендации ЦБ устанавливать для юрлиц и ИП лимит снятия денег с корпоративных карт – 100 000 руб. за операционный день.

Другое дело, что компании находят способы обходить эти ограничения, утверждает предправления банка из топ-100: "Схема работает примерно так: регистрируется компания с несколькими десятками сотрудников, каждый из которых получает по корпоративной карте, привязанной к общему счету. Дальше "руководитель» переводит каждому из "сотрудников" сумму в пределах лимитов и те уже снимают их со своих карт". Все карты компании привязаны к одному счету, она их собственник и может выдать сотрудникам в командировку, на хозяйственные, представительские или другие расходы.

Каждый третий новый клиент через 2–3 месяца бывает замечен в сомнительном снятии наличных, рассказывает топ-менеджер крупного банка. По его словам, банки пристально за такими операциями следят, но отличить честного клиента от мошенника сложно, «зачастую это на уровне ощущений соответствующих служб банка». Часто банки выставляют тарифы, невыгодные нечистым на руку клиентам, продолжает он.

Четверть нарушений банков приходится на обналичивание денег гособоронзаказа.