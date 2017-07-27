Минтруд вернет зарплаты инвалидам

27 июля. FINMARKET.RU - Министерство труда и социальной защиты предлагает вернуть в полном объеме зарплату работающим инвалидам, проживающим в психоневрологических интернатах (ПНИ). Это один из важных пунктов плана реформирования системы ПНИ, подготовленного ведомством. По действующим ныне нормам 75% заработной платы инвалидов забирают на их же содержание в интернатах. Минтруд считает, что нововведения позволят не демотивировать тех живущих в ПНИ людей, которые могут и хотят работать, пишут "Известия".

О начале реформы ПНИ объявили год назад, тогда же была создана рабочая группа, куда вошли эксперты и общественники. За год Минтруд подготовил дорожную карту, в которой содержится 69 предложений, отмечает газета.

"Цель дорожной карты — повышение качества и доступности услуг для лиц, страдающих психическими расстройствами", — пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

До января 2015 года учреждения забирали 75% пенсий людей, живущих в ПНИ. Но после того как вступил в силу Федеральный закон 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан", на содержание вновь поступивших инвалидов стали забирать до 75% всех их доходов. Это, как отмечается в документе Минтруда, "не мотивирует инвалидов, особенно молодых, к трудоустройству"

Член рабочей группы по реформе ПНИ при Минтруда, эксперт Общественной палаты (ОП)Сергей Колосков сообщил "Известиям"», что с просьбой оставить инвалидам всю их зарплату в министерство обратились сами руководители интернатов. И дело даже не в гуманизме — они просто не хотят остаться без рабочих рук. Ведь на многих должностях в ПНИ работают сами жильцы. Зарплаты там низкие, поэтому найти других сотрудников сложно. А если у живущих в интернатах инвалидов продолжать удерживать большую часть дохода, не будут работать и они.