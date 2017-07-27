"Налог на роскошь" пересмотрят в ближайшее время

27 июля. FINMARKET.RU - Параметры "налога на роскошь" могут быть пересмотрены в ближайшее время. В Минфине подтвердили возможность внесения изменений в эти платежи, пишет "Российская газета" . Ранее о необходимости таких поправок говорил министр промышленности и торговлиДенис Мантуров.

Список "роскошных" авто начал расширяться с ростом курса валют. Способствовал этому как выход на рынок новых автомобилей, так и появление рестайлинговых версий старых. Количество машин, стоимость которых "перешагнула" отметку в 3 млн рублей, стало стремительно увеличиваться. А дальнейший рост доллара и евро заставляет в очередной раз пересматривать правила расчета налога.

Как рассказали "РГ" эксперты, речь идет об изменении минимальной стоимости люксовых автомобилей, с которой возникает необходимость платить повышенный. Этот налог задумывался для владельцев действительно дорогих машин - Porsche, Aston Martin, Bently, Maserati. Но из-за роста цен на машины "налог на роскошь" придется платить владельцам автомобилей средней ценовой категории. К примеру, таких "рабочих лошадок", как Nissan Patrol и Volkswagen Touareg. Они едва "перешагивают" ценовую планку. Повышение стоимости, с которой автомобиль считается люксовым, освободило бы их владельцев от высокого налога. Сейчас Минпромторг обсуждает с Минфином возможные

Повышающие коэффициенты транспортного налога для владельцев автомобилей стоимостью более 3 млн рублей были введены в 2013 году, но до сих пор вызывают массу вопросов. Большую цену за машину платит лишь ее первый владелец, а повышенный налог - все остальные, отмечает вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Денис Мигаль. Даже если они купили машину дешевле 3 млн рублей и она не является уже дорогой и люксовой.

Д.Мигаль предлагает брать налог один раз. Сейчас действует повышенный коэффициент к транспортному налогу, который платят все автомобилисты. Но можно выделить "налог на роскошь" в отдельный платеж для покупателей новых и дорогих машин, который они будут платить в момент приобретения машины в автосалоне. Транспортный налог при этом будет начисляться им по стандартным ставкам. Таким образом, платеж возьмет на себя только действительно богатый покупатель, который решил позволить себевладеть новым автомобилем. И администрированием налога будет заниматься автосалон, что повысит платежную дисциплину.