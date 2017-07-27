Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильников

27 июля. FINMARKET.RU - Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильных телефонов путем контроля их заводского кода (IMEI). Для этого, сообщает "Коммерсантъ", может быть создан реестр идентификационных номеров абонентского оборудования, который будет синхронизироваться с данными сим-карт. Принятие инициативы в интересах силовиков и розничных сетей электроники: реестр поможет с розыском украденных устройств, а также поспособствует ограничению непрямых поставок смартфонов в Россию.

Комиссия при Совете федерации обсудила инициативу по контролю идентификаторов мобильных устройств (IMEI), сообщила “Ъ” представитель сенатора Людмилы Боковой. "На первом этапе предлагается установить запрет на продажу телефонных аппаратов без IMEI на территории, а на втором этапе — подготовить соответствующие изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС)",— цитирует госпожу Бокову "Парламентская газета". В дальнейшем можно изучить вопросы ответственности за «перепрошивку» смартфонов, создания реестра IMEI и использования его данных операторами связи, сообщила “Ъ” сенатор.

Это не первая попытка отрегулировать оборот смартфонов черезIMEI. Как сообщал “Ъ”, еще в 2011 году депутаты Госдумы предлагали блокировать по IMEI работу украденных мобильных телефонов. В 2010 году МВД предлагало обязать операторов связи регистрировать IMEI. Сейчас в первую очередь необходимо определиться с целью регулирования и оценить оправданность затрат на его реализацию, сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре. Пока нет готовых решений, "которые бы не наносили ущерба абонентам или операторам и не создавали дополнительную нагрузку на бюджет", отмечают в пресс-службе Минкомсвязи. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что тема не относится к полномочиям ведомства.