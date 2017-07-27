Злоупотребление влиянием на чиновника станет уголовно наказуемым

27 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме хотят ввести в Уголовный кодекс понятие "злоупотребление влиянием". Тот, кто за вознаграждение подтолкнет чиновника к принятию решения в интересах просителя, может быть наказан лишением свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки.

Также уголовная ответственность будет грозить за обещание и предложение взятки или коммерческого подкупа, даже если само деяние так и не было совершено. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 27 июля, рассказал "Известиям" автор инициативы Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Аналогичные предложения уже вносились в Госдуму в октябре, но правительство высказало ряд замечаний к законопроекту, и его вернули на доработку. Новая редакция подготовлена с учетом этих замечаний, пояснил А.Выборный.

По его словам, внести такие поправки вРоссии рекомендовала Группа государств против коррупции (ГРЕКО) по итогам третьего раунда оценки российского законодательства и отечественной практики борьбы с коррупцией.

Россия как член группы должна выполнять рекомендации этой организации, пояснил "Известиям" член бюро ГРЕКО, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Аслан Юсуфов.

По его словам, правилами процедур ГРЕКО предусмотрены и санкции за невыполнение рекомендаций, вплоть до направления в эту страну миссии высокого уровня и опубликования официального заявления о невыполнении страной взятых на себя антикоррупционных обязательств.

Как отметил А.Выборный, в новом законопроекте речь идет о так называемых "решалах", которые торгуют своим влиянием: "Это люди, которые знакомы с каким-то высокопоставленным чиновником и предлагают свою помощь тем, кто не знает, как решить проблемы самостоятельно, в рамках действующего законодательства. Убеждают их, что могут "замолвить кому надо словечко" и добиться решения вопроса, но - за определенное вознаграждение. В нашей культуре это очень распространенный способ решения проблем, люди привыкли к такому подходу и соглашаются".

В УК предлагают ввести и такие понятия, как обещание, предложение и просьба принять либо передать взятку или предмет коммерческого подкупа, а также - предоставить незаконное преимущество. В том числе в случаях, когда преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения или если взятка предлагается за совершение заведомо незаконных действий. Для этого проектируются новые статьи 204.3 и 291.3 УК. Максимальная санкция по ним - штраф до 5 млн рублей и лишение свободы до 8 лет.

А.Юсуфов пояснил "Известиям", что УК предусматривает уголовную ответственность за "приготовление к совершению преступления", однако она наступает только в случае тяжкого и особо тяжкого состава преступлений, а подготовка преступления небольшой тяжести остается безнаказанной. Именно с этим, по его словам, и связана рекомендация ГРЕКО.

Авторы предлагают также внести в статью 204 ("Коммерческий подкуп") УК изменения, предусматривающие ответственность за подкуп в отношении любого сотрудника коммерческой организации. Действующая сегодня статья распространяется только на руководителей компаний. Максимальная санкция за передачу предмета подкупа - лишение свободы на срок до года, а за получение - до 2-х лет.