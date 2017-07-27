Бизнесу определят обязательные платежи

27 июля. FINMARKET.RU - Минфин совместно с Минэкономразвития разработали проект закона об обязательных платежах бизнеса - "О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Документ подготовлен по поручению премьера Дмитрия Медведева по итогам инвестфорума в Сочи и обсуждался рабочей группой в Минэкономразвития с участием Счетной палаты, Совета Федерации и бизнес-объединений.

В Минфине "Коммерсанту" пояснили, что документ де-факто коснется регулирования части неналоговых платежей, мораторий на введение которых обсуждался с весны 2015 года в контексте снижения административной нагрузки наи обеспечения стабильного инвестклимата в. Тогда, однако, Белый дом не смог сформировать единого подхода к определению неналоговых платежей - и в итоге выбирал подходящие для заморозки в ручном режиме.

Нынешняя же разработка министерств - попытка формализовать требования хотя бы к части разрозненных выплат предпринимателей.

"Количество и объем обязательных платежей, которые не установлены законодательством о налогах и сборах, постоянно растут, при этом процесс установления и изменения таких платежей зачастую носит несистемный и непредсказуемый характер, что негативно влияет на деловой климат", - констатирует министерство в пояснительной записке к проекту.

Как говорят в Минфине, под регулирование подпадут в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационный сбор, платы за проведение госэкспертиз. В проекте также упоминаются, внесение которых является "условием движения тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования" (система "Платон").

При этом регулирование не коснется налоговых платежей, страховых взносов, таможенных сборов, платы за отдельные виды обязательного страхования, а также платежей, связанных с применением мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Согласно тексту законопроекта, с момента его введения в действие обязательные платежи могут устанавливаться только федеральными законами, постановлениями правительства, нормативными правовыми актами администраций регионов и муниципалитетов. Однако этого будет недостаточно: чтобы такие платежи стали обязательными, до 1 января 2019 года они должны быть включены в один из перечней, предусмотренных отдельным федеральным законом, законами субъектов РФ или правовыми актами муниципалитетов, а сами такие перечни - опубликованы в интернете. После утверждения перечней и реестров платежи, не включенные в них, но подпадающие под критерии обязательных платежей в понимании закона, взимать будет запрещено - на введении этой нормы настаивали деловые объединения.

Из текста законопроекта также следует, что, по крайней мере частичной, ревизии могут быть подвергнуты и уже действующие обязательные платежи - для включения их в перечень потребуется выпустить как минимум постановление правительства (или решение субъекта РФ или муниципалитета) и обеспечить их соответствие требованиям законопроекта в части прозрачного механизма расчета и предельных размеров.

Впрочем, источник "Ъ" в Минэкономразвития не ждет существенных изменений уже действующих требований к бизнесу: