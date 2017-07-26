Позитивные тенденции в экономике осенью продолжат усиливаться

Рост ВВП РФ во 2-м квартале ускорился до 2,7%. Инфляция движется к уровню 3,8% по итогам года. Позитивные тенденции в экономике осенью могут продолжить усиливаться, уверен глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

26 июля. FINMARKET.RU - РостРФ, по оценке Минэкономразвития, во 2-м квартале 2017 года составил 2,7% в годовом выражении после роста на 0,5% в 1-м квартале, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам в Петрозаводске. По итогам 1-го полугодия, по его оценке, экономика РФ вырастет 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

М.Орешкин отметил, что текущая динамика экономического роста позволяет говорить о консервативности прогноза по росту ВВП в 2017 году в 2% и допустил, что рост может оказаться и выше.

"Мы видим, что экономический рост существенно ускоряется, постепенно снижаются процентные ставки и это помогает банкам наращивать портфель, в том числе, корпоративного кредитования, кредитования МСП. ВВП РФ, по нашим оценкам, во втором квартале вырос примерно на 2,7% в годовом выражении. За первое полугодие рост экономики оцениваем в 1,6%", - сказал министр. "Соответственно, наш прогноз на год в 2% уже выглядит даже немножко консервативно", - отметил он.

М.Орешкин сообщил, что Минэкономразвития ожидает дальнейшего усиления позитивных тенденций в экономике осенью. Постепенно начинают восстанавливаться заработные платы, доходы населения - это все позитивные тренды, которые сейчас будут только укрепляться, продолжил он.

Комментируя возможность повышения прогноза роста ВВП в 2017 году до уровня выше 2%, М.Орешкин напомнил, что "мы изначально говорили, что это (2% роста в 2017 году) тот прогноз, который имеет риски быть как ниже, так и выше".

"Сейчас второй квартал очень успешный. Мы ожидаем, что по инвестициям будет очень неплохая цифра за второй квартал. Во втором квартале, я думаю, рост будут сильнее, чем в первом квартале (в первом квартале рост по данным Росстата, был 2,3% - ИФ). И от осени мы ожидаем очень позитивной динамики, потому что кредитный цикл в банковской системе развернулся, начинает набирать обороты - мы это видим по той же ипотеке - если очистить от сезонности, то объемы выдачи ипотечных кредитов достигают максимальных исторических уровней. Соответственно, по цепочке средства поступают, оживляют строительный сектор, в котором позитивные темпы роста по втором квартале и очень позитивный последний месяц, когда рост был около 5%. То есть, все эти тенденции указывают на то, что рост экономики по итогам 2017 года может быть и выше 2%", - поделился позитивными ожиданиями от второго полугодия М.Орешкин.

ЦБ РФ в середине июня улучшил свои ожидания по росту экономики на 2017 год до 1,3-1,8% с 1-1,5%.

Аналитики пока ближе к ЦБ в своих ожиданиях. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня - начале июля по росту ВВП в 2017 году, составляет 1,4%.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что инфляция в РФ движется к уровню 3,8% по итогам 2017 года, ситуация некоторого ускорения из-за временного удорожания овощей уже исправляется.

"У нас инфляция чуть-чуть поднялась - до 4,4% (в годовом выражении в июне с 4,1% в мае), но это был временный эффект от более позднего урожая овощей в этом году из-за не очень тёплой погоды в начале лета. Сейчас ситуация исправляется", - сказал он. "Мы видим, что по инфляции будем двигаться по итогам года к тому прогнозу, который у нас был - 3,8%", - добавил М.Орешкин.

По итогам года можем получить цифру как ниже, как и выше ее. Возможно, немножко уточним, но несерьезно, прогноз, когда будем уточнять в августе", - добавил он.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 18 по 24 июля составила 0%. Снижение цен на капусту составило 16,8%, картофель - 5,9%, помидоры - 4,7%, морковь - 3,4%. На предыдущей неделе (с 11 по 17 июля) цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7% после сокращения на 0,7% неделей ранее (до этого плодоовощная продукция росла в цене с конца марта). Это привело к тому, что к 24 июля годовая инфляция снизилась до 4,2% с 4,4% по итогам июня. С начала года накопленная инфляция к 24 июля составила 2,8%.

Говоря о санкциях, М.Орешкин высказал мнение, что новые санкции США в отношении РФ сильнее повлияют на полномочия президента США, бизнес-интересы европейских компаний и энергобезопасность ЕС, а на экономику РФ и курс рубля особого влияния не окажут.

"Если посмотреть на эти санкции, то здесь, скорее, они сильнее повлияют на президента США, потому что значительно ограничивают полномочии президента в рамках того законопроекта, который сейчас будет рассматриваться в сенате", - сказал министр. "Очень серьезное давление со стороны США мы видим на европейские компании, идёт прямой удар по бизнес-интересам европейских компаний. Причём даже зачастую внутри самой Европы - по вопросам энергетической безопасности Европы", - добавил М.Орешкин.

"На самом деле, макроэкономическая политика у нас выстроена таким образом, чтобы внешние шоки, связанные с санкциями, оказывали не очень серьёзное влияние на российскую экономику. Поэтому, надо решать свои собственные проблемы, смотреть на то, что у нас происходит и как развиваются наши предприятия, максимально стараться им помогать, и только вместе будем добиваться успехов, и санкции нам будут нипочём", - сказал М.Орешкин.

Комментируя вопрос о возможном влиянии санкций на курс рубля, министр заявил, что "курс у нас плавающий, колебания есть всегда, поэтому здесь какие-то движения возможны, но ничего экстраординарного абсолютно не ожидаем".