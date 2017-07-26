Налоговики включились в борьбу с нелегальными кредиторами

26 июля. FINMARKET.RU - В борьбу за расчистку рынка от нелегальных кредиторов, осуществляющих микрофинансовую деятельность без включения в реестр, неожиданно включилась Федеральная налоговая служба (ФНС).

Налоговики через суд обязывают исключенные из реестра микрофинансовые организации (МФО) и продолжающие заниматься выдачей микрозаймов отказаться от незаконной деятельности и внести изменения в ЕГРЮЛ, убрав из наименования сочетание букв "МФО", пишет "Коммерсант"

Согласно закону "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", ни одно юрлицо, кроме внесенных в реестр, не может использовать в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая компания" или "микрокредитная компания" либо иным образом указывать на то, что данное юрлицо вправе заниматься микрофинансовой деятельностью. В случае утраты статуса МФО (исключения из реестра) компания обязана убрать сочетание букв "МФО" из своего названия в течение 30 дней.

Как пример, "Коммерсант" приводит выигранный спор межрайонной инспекции№17 по Иркутской области у ООО "МФО Сити".

Однако пока подобные судебные разбирательства редкость, указывают участники рынка, но складывающуюся практику оценивают весьма положительно.

ФНС, в свою очередь, настроена решительно. "По крайней мере у нас есть возможность заставить подобных игроков исполнять судебное решение и сменить наименование, отказавшись от сочетания букв "МФО", - отмечает глава правового управления ФНС Олег Овчар. - Это и предусмотренные законом санкции, и принудительная ликвидация или же воздействие на компанию через судебных приставов".

В ЦБтакже рады поддержке ФНС. "Очистка рынка от нелегальных кредиторов является одной из важных задач, лежащих как в плоскости защиты прав потребителей финансовых услуг, так и в контексте создания благоприятных условий для развития микрофинансового рынка в целом, так как доверие к нему со стороны общества подрывается негативной информацией, а порой и криминальными историями, зачастую не имеющими отношения к МФО", - отметили в пресс-службе ЦБ.

Правозащитники и юристы, однако, считают, что радикально изменить ситуацию ФНС не сможет.