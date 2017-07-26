Презумпция невиновности для чиновников

26 июля. FINMARKET.RU - Депутаты не увидели оснований для ратификации статьи Конвенции ООН против коррупции, позволяющей признать виновным не сумевшего обосновать увеличение своих доходов госслужащего.

Согласно статье 20 антикоррупционной Конвенции ООН, чиновник априори признается виновным, если не может "разумным способом обосновать" значительное увеличение своих активов, причем за незаконное обогащение может быть установлена и уголовная ответственность.

Госдума готовится отклонить законопроекты о "презумпции виновности" чиновников в случае их "необъяснимого обогащения". 26 июля экспертная комиссия думского комитета по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит соответствующие инициативы, которые в 2010 и 2013 годах внесли в парламент депутаты от КПРФ и "Справедливой России".

Как рассказал "Известиям" замглавы комитета Анатолий Выборный ("Единая Россия"), возглавляющий комиссию, парламентарии намерены рекомендовать законопроекты к отклонению, поскольку сегодня у правоохранителей достаточно механизмов по выявлению коррупционных преступлений.

Правительствоуже дало отрицательный отзыв на законопроект 2013 года. В кабмине считают, что в России положения ст. 20 уже реализованы посредством закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Он предусматривает обязанность чиновников отчитываться о крупных расходах, превышающих заработок их семьи за три предшествующих года. При этом тем, кто не сумел объяснить легальность доходов, грозит конфискация имущества. Месяц назад КС РФ подтвердил допустимость таких положений, объяснив, что они направлены на защиту конституционно значимых ценностей.

Как пояснил "Известиям" А.Выборный, сегодня в российском антикоррупционном законодательстве более чем достаточно механизмов, которые дают возможность выявлять коррупционные преступления госслужащих.

"Незаконное обогащение появляется тогда, когда совершается взяточничество, хищение, злоупотребление полномочиями. Все эти преступления отражены в наших законах, и необходимости в расширении законодательной базы не усматривается", - сказал он.

А.Выборный также отметил, что статья о незаконном обогащении не была криминализирована в ряде крупных государств. Исследование, проведенное ООН совместно со Всемирным банком, показало, что этого не сделали в США, Швеции, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Швейцарии, Франции, Нидерландах, Дании и других странах. Там, как и в России, действует презумпция невиновности.

Опрошенные "Известиями" эксперты также считают эти инициативы излишними, так как действующие российские законы позволяют конфисковывать имущество, купленное на "необъяснимые"