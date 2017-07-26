Ространснадзор нашел опасными московские электрички

26 июля. FINMARKET.RU - Проезд на московских электричках, перевозящих около 540 млн пассажиров в год, может быть опасным:Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. В Ространснадзоре "Коммерсанту" подтвердили факт проверки и соответствующие результаты. Другой источник газеты, знакомый с ситуацией, рассказал, что поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно. По его словам, по итогам проверки весь подвижной состав, прошедший ремонт, потенциально может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты.

Перевозками пассажиров на Московской железной дороге занимается Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). У ЦППК есть как свои поезда, так и арендованные у ОАО РЖД. Как поясняют в монополии, свой подвижной состав компания ремонтирует сама, арендованный - ОАО РЖД.

В монополии подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что "ведется работа по устранению нарушений, разработан план мероприятий". В компании говорят, что уделяют "первоочередное внимание вопросам обеспечения безопасности движения поездов", а за январь-май количество отказов технических средств снижено на 6%. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав, не прошедшая предрейсовую проверку техника отстраняется от эксплуатации, уверяют в монополии. В 2016 году ОАО РЖД инвестировало 16 млрд руб. в обновление парка пригородных поездов, было закуплено 232 вагона, также был выполнен капремонт 877 вагонов на 2,6 млрд руб.

В монополии подчеркнули, что она постоянно взаимодействует с контролирующими органами, в том числе с Ространснадзором, проводит собственные проверки и подвижного состава, и условий труда.

Юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев говорит, что на основании проверки Ространснадзор может составить протокол об административном нарушении и выдать предписание его устранить. Если нарушения создают риски для безопасной эксплуатации транспортной инфраструктуры, имуществу, жизни и здоровью граждан, то не исключается и запрет на эксплуатацию подвижного состава, отмечает он. Прокуратура может возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, ответственных за техническое состояние поездов, говорит И.Валуев. При крупном ущербе - свыше 1 млн руб.- штраф может достигать 300 тыс. руб. или дохода должностных лиц за один-два года, также может применяться ограничение свободы до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что ситуация с "номинальными" ремонтами - это вопрос "либо коррупции, либо служебного несоответствия, либо речь идет о круговой поруке в ремонтном комплексе ОАО РЖД и ЦППК". Заказчик не мог не знать, что ремонты не проводятся, полагает эксперт. По его словам, ситуация требует жестких решений.