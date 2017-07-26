Как заставить граждан копить на пенсии

26 июля. FINMARKET.RU - Доработанная концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласованная с ЦБ и Минэкономразвития, была внесена в правительство в понедельник, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина.

Система ИПК должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. Вместо работодателя их будет делать работник: он может выбрать ставку от 0 до 6%, а если не сделает этого, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.

К новой системе пенсионных накоплений людей предлагают подключать автоматически, рассказывает федеральный чиновник. Правда, как именно это сделать, Минфин пока не решил и предложил правительству возможные способы.

По предложениям авторов концепции подписать людей на пенсионные накопления можно указанием закона, либо включив такую норму в Трудовой договор, или через публичную оферту НПФ, на которую человек будет соглашаться «молчанием», говорит исполнительный директор фонда "Сафмар" Евгений Якушев. Против автоподписки по-прежнему выступает Минтруд, свои замечания он направил в Минфин еще на прошлой неделе, говорит представитель министерства.

Законность автоподписки сомнительна, считает руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин: НПФ заключает договор с человеком без его согласия, что противоречит Гражданскому кодексу, – человек должен принимать осознанное решение и подписывать с фондом договор. Кроме того, на момент введения ИПК пенсионные накопления человека должны по умолчанию остаться в том же НПФ, частной или государственной управляющей компании, где человек их держит, перевод денег допустим только по его заявлению, отмечает он. Важно не войти в противоречие с Гражданским кодексом, согласен Якушев: но и при автоподписке человек может не согласиться с выплатой взносов, подав «заявление о каникулах», или в «пробный период» потребовать вернуть удержанные работодателем средства.

Обсуждать пенсионную реформу можно, когда появится конкретный законопроект, считает Ю.Воронин: в концепции многие существенные моменты намеренно обойдены или сглажены, чтобы не вызывать общественный резонанс. Концепция важна, так как определяет «ключевые развилки», возражает представитель Национальной ассоциации пенсионных фондов, и лишь когда ее одобрит правительство, будет готовиться пакет законопроектов.