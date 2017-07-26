В ЕАЭС предложили создать региональную расчетную валюту

26 июля. FINMARKET.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам входящих встран создать региональную расчетную денежную единицу по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979-1998 годах до введения евро. О выдвижении этой инициативы "Известиям" рассказал директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров.

В мире накоплен обширный опыт использования расчетных денежных единиц как в различных региональных интеграционных объединениях, так и в более глобальном масштабе. Наиболее известны СДР (специальные права заимствования Международного валютного фонда), европейская ЭКЮ, а также переводный рубль (коллективная расчетнаяСовета экономической взаимопомощи). Важно, что расчетную денежную единицу нельзя назвать полноценной валютой - она используется только для расчетов между странами. Сейчас расчеты государств ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах. Введение расчетной единицы могло бы это исправить, надеются в ЕАБР.

"Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в основном на долгосрочную перспективу. Например, расчетную региональную денежную единицу - речь идет не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчеты", - пояснил Е.Винокуров.

По его словам, технически это выглядит как расчет единой денежной единицы по имеющейся в регионе корзине валют с определенными весами. Эксперт напомнил, что недавно идею создания региональной расчетной единицы на основе технологий криптовалют выдвинул Казахстан. При этом Евгений Винокуров отметил, что пока вопросов, касающихся ее функционирования с точки зрения финансового рынка, очень много - это и эмиссия, и контроль денежного оборота. Это могла бы быть "расчетная единица Шелкового пути", предположил эксперт, отметив, что региональная денежная единица нужна прежде всего для обслуживания торговых потоков.

В целом центробанки стран ЕАЭС готовы рассмотреть эту инициативу, рассказал осведомленный источник "Известий", близкий к ЕЭК. Однако, по его словам, в российском ЦБ считают, что роль региональной денежной единицы "должен выполнять рубль, и не нужно придумывать новую". По оценкам регулятора, доля рубля в международных расчетах составляет 1%, в то время как в ЕАЭС - 60-80%. Вместе с тем в Банке России признают, что национальная валюта доминирует только в двусторонних сделках с участием РФ.

По мнению замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, предпосылок для превращения рубля в полноценную региональную валюту пока нет.

"Роль российской валюты на мировом валютном рынке снизилась - мы опустились с 12-го места (в 2013 году) до 17-го (в 2016-м), доля "рублевого" рынка снизилась с 1,6% до 1,1%. Для сравнения - доля расчетов в юане выросла за тот же период с 2,2 до 4%. Юань набирает вес как региональная валюта, а рубль - теряет. В ближайшие годы изменений не ждем, так как взаимные санкции и рост напряженности в геополитике не способствуют продвижению рубля как региональной валюты", - пояснила она.