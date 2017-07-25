Новый вид мошенничества - поверка счетчиков вне графика

25 июля. FINMARKET.RU - В России набирает обороты новый вид мошенничества:счетчиков вне графика. Собственников квартир убеждают, что срок эксплуатации их счетчика истек и необходимо вызвать мастера, который проверит его исправность. При этом людей запугивают, что если они не сделают этого, то будут платить за весь дом. Но скоро, уверяют эксперты, таким мошенникам не останется места на рынке, пишет "Российская газета"

Звонки с предложениями провести поверку счетчиков приобрели такие масштабы, что главе Минпромторга Денису Мантурову пришлось лично объяснить гражданам, что у них нет обязанности поверять счетчики ежегодно. Ее придумали частные конторы, желающие получить больше денег.

Причем их "продавцы" стараются общаться не с главой семьи, а выбрать наиболее уязвимого ее члена. Их жертвами часто становятся пенсионеры.

Поверка счетчика горячей воды производится через 4 года, а холодной - через 6 лет. В промежутках между поверками собственник может спать спокойно и не реагировать на угрозы.

Заниматься поверкой счетчиков могут только те организации, которые имеют сертификат Ростеста, поясняет эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.

Он также отметил, что с прошлого года сведения о счетчиках стали обязательной частью техдокументации дома, г должны передаваться от одной организации к другой. А с июля они в обязательном порядке должны размещаться в ГИС ЖКХ.