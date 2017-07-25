Россияне не боятся роуминга

25 июля. FINMARKET.RU - Цены на внутреннийне проблема для сотовых абонентов: в поездках по России 93% из них продолжают пользоваться телефоном, пишут "Ведомости", приводя данные опроса, проведенного компанией Telecomdaily в аэропортах "Пулково" и "Внуково" (в опросе участвовали жители двух столиц, а также различных регионов). Предыдущие опросы Telecomdaily показали, что международным голосовым роумингом пользуется чуть более 60% абонентов, а интернет-роумингом – 7%.

В исследовании говорится, что пользоваться внутренним роумингом из-за дороговизны отказались только 2,4% респондентов. Подавляющее большинство абонентов не помнят, каким тарифом пользуются, зато более 70% из них знают, что в их пакеты услуг включено пользование услугами в других регионах России, либо они осведомлены об опциях, позволяющих разговаривать во внутреннем роуминге по тарифам домашнего региона, говорит гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Именно пакетные тарифы сглаживают разницу в цене при звонках в роуминге и в домашних сетях, делает он вывод.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников в целом согласен с выводами опроса. Путешествующие абоненты (а их немного) уже давно используют пакетные тарифы с домашними ценами наили специальные опции, которые существенно снижают стоимость услуг в поездках по России, на такие пакеты и опции приходится около 80% всего трафика во внутрисетевом роуминге, отмечает он.