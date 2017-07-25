Вместо "Горбушки" может появиться жилой комплекс

25 июля. FINMARKET.RU - На месте "Горбушкина двора", знаменитого центра торговли разнообразной электроникой в Багратионовском проезде, и московского трубного завода "Филит" на ул. Барклая может быть построено 383 000 кв. м недвижимости, из которых почти 300 000 кв. м – пишут "Ведомости", ссылаясь на источник в мэрии Москвы. По его словам, сейчас идет разработка проекта планировки территории общей площадью более 30 га. Сама разработка, продолжает он, ведется за счет инвесторов – фабрики мороженого "Айс-Фили", завода "Филит" и московского телевизионного завода "Рубин" (владеет "Горбушкиным двором"). О планах построить два крупных жилых комплекса – один, общей площадью 217 000 кв. м, на месте торгового центра и другой, общей площадью 166 000 кв. м, на территории прилегающего к нему завода – знают также три брокера, поработавших с инвесторами этих проектов. Кто будет финансироватьэтих комплексов – доподлинно не известно, говорят брокеры.

Жилье сейчас стало наиболее доходным и востребованным сегментом на рынке недвижимости, поэтому решение о застройке территории "Горбушкина двора" и сопредельных выглядит оправданным, резюмируют эксперты "Ведомостей". Жилье на западе Москвы пользуется спросом и продается дороже, чем в среднем по городу, констатирует ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин.