.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
25 июля 2017 года 09:40
Сенаторы предлагают провести "гаражную амнистию"
|1
Артем Геодакян/ТАСC
25 июля. FINMARKET.RU - Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, предполагающий так называемую "гаражную амнистию". Речь идет об упрощении порядка государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на недвижимое имущество, которая находится в составе гаражно-строительных кооперативов, пишет "Российская газета". Такой документ важен и актуален, потому что сегодня зарегистрировать право собственности на гаражный бокс невероятно сложно. Делается это только через суды, и подобные тяжбы могут идти годами. Владельцы авто и гаражевладельцы во всех инстанциях, куда обращаются с просьбой получить бокс в собственность, получают похожие как под копирку ответы. Им пишут, что земля под гаражами не ваша. Заявляют, что гаражный кооператив не регистрируется целиком, значит, и вам, отдельно взятым хозяевам бокса, иметь его в собственности не положено. В случае принятия законопроекта, поставить гаражный бокс на кадастровый учет будет возможно даже в отсутствие постановки на учет всего здания гаража в целом - для этого не нужно будет получать техническую документацию на все здание. Авторы законопроекта предлагают включить в действующий закон "О государственной регистрации недвижимости" (от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ) в качестве основания для госрегистрации права собственности на гараж в составе ГСК наличие всего двух документов. Первый документ - подтверждающий оплату паевого взноса гаражному кооперативу. И второй - о предоставлении гаражному кооперативу земельного участка. Правда, такой возможностью смогут воспользоваться не все, а только владельцы гаражей, построенных до 1 января 2013 года. Для того чтобы поправки заработали, в законопроекте предлагается просто дописать статью 40 закона о госрегистрации недвижимости. Авторы законопроекта объясняют необходимость поправок крайне невысоким уровнем охвата регистрационными процедурами недвижимости в гаражном хозяйстве. По их оценке, до 70% от общего количества гаражей не имеют госрегистрации права собственности. При этом нередко у владельцев гаражных боксов есть на руках только книжки членов гаражно-строительных кооперативов. Но эти книжки не дают людям никаких прав собственности на нежилые помещения. Вот и получается, что десятилетиями владея гаражом, его хозяин не имеет возможности законным образом распорядиться помещением. То есть продать, сдать в аренду или завещать детям и внукам.
.
Ключевые слова: РФ, гаражи, законопроект
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Игорь 25.07.2017
В России нет гарантии собственности. Отобрать могут и законное и не законное. Отобирают даже акции предприятий- после 20 лет владения по закону, если предприятие кому-то приглянулось. Сегодня надо узаконить собственность только для выжимания денег у населения, а завтра можно у любого все отобрать. И изменений не предусмотрено в ближайшие годы.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.