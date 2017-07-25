Сенаторы предлагают провести "гаражную амнистию"

25 июля. FINMARKET.RU - Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму, предполагающий так называемую "гаражную амнистию". Речь идет об упрощении порядка государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на недвижимое имущество, которая находится в составе гаражно-строительных кооперативов, пишет "Российская газета"

Такой документ важен и актуален, потому что сегодня зарегистрировать право собственности на гаражный бокс невероятно сложно. Делается это только через суды, и подобные тяжбы могут идти годами.

Владельцы авто и гаражевладельцы во всех инстанциях, куда обращаются с просьбой получить бокс в собственность, получают похожие как под копирку ответы. Им пишут, что земля под гаражами не ваша. Заявляют, что гаражный кооператив не регистрируется целиком, значит, и вам, отдельно взятым хозяевам бокса, иметь его в собственности не положено.

В случае принятия законопроекта, поставить гаражный бокс на кадастровый учет будет возможно даже в отсутствие постановки на учет всего здания гаража в целом - для этого не нужно будет получать техническую документацию на все здание.

Авторы законопроекта предлагают включить в действующий закон "О государственной регистрации недвижимости" (от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ) в качестве основания для госрегистрации права собственности на гараж в составе ГСК наличие всего двух документов.

Первый документ - подтверждающий оплату паевого взноса гаражному кооперативу. И второй - о предоставлении гаражному кооперативу земельного участка. Правда, такой возможностью смогут воспользоваться не все, а только владельцы гаражей, построенных до 1 января 2013 года. Для того чтобы поправки заработали, в законопроекте предлагается просто дописать статью 40 закона о госрегистрации недвижимости.

Авторы законопроекта объясняют необходимость поправок крайне невысоким уровнем охвата регистрационными процедурами недвижимости в гаражном хозяйстве. По их оценке, до 70% от общего количества гаражей не имеют госрегистрации права собственности. При этом нередко у владельцев гаражных боксов есть на руках только книжки членов гаражно-строительных кооперативов. Но эти книжки не дают людям никаких прав собственности на нежилые помещения. Вот и получается, что десятилетиями владея гаражом, его хозяин не имеет возможности законным образом распорядиться помещением. То есть продать, сдать в аренду или завещать детям и внукам.