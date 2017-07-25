Гарантии для приобретателей жилых помещений расширят

25 июля. FINMARKET.RU - Покупатели незаконно перепроданных квартир не должны лишаться недвижимости по искам госорганов и местных властей. Проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс 24 июля поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают "Известия" со ссылкой на истчник. Законопроект, ранее разработанный Минэкономразвития, вскоре может поступить на рассмотрение Госдумы.

Изменения планируется внести в ст. 302 Гражданского кодекса("Истребование имущества от добросовестного приобретателя"), рассказал собеседник издания. Речь идет о ситуациях, когда, которое должно было принадлежать госорганам или местным властям, незаконно продается и оказывается в частной собственности. Сейчас ГК предусматривает для собственника, который незаконно лишился жилой недвижимости, право истребовать ее у покупателя. Причем зафиксированы случаи, когда госорганы или местные власти восстанавливали сроки давности для подачи иска даже через 20 лет.

Поправки, разработанные Минэкономразвития, предлагают в таких ситуациях запретить изымать жилье у добросовестных покупателей, даже если оно ранее выбыло из владения госорганов или местных властей помимо их воли. Это правило будет касаться и случаев, когда последний владелец получил жилье безвозмездно, например, после цепочки перепродаж квартира или дом достались ему по договору дарения. На ситуации, когда квартира незаконно выбыла из владения физического лица, действие поправок не распространяется.

Планируется, что новации затронут случаи, когда мошенники ранее незаконно приватизировали квартиру и оформили все документы, а покупатели приобрели ее, не зная об этом. При этом авторы законопроекта отказались от идеи распространить это правило лишь на случаи незаконной приватизации квартиры, которая в итоге оказалась для добросовестных покупателей единственным жильем. Оно будет распространяться и на ситуации, когда мошенники выставляют на продажу квартиру, единственный владелец которой умер (так называемое выморочное имущество), а местные власти своевременно не оформили право на нее.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что госороганы будут вправе истребовать свои потери с виновных лиц, например, с тех, кто незаконно приватизировал жилье. Часто такие ситуации сопряжены с совершением других преступлений, например, при продаже выморочного имущества в истории квартиры может фигурировать поддельное завещание или фиктивный брак, пишут "Известия".