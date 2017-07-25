.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Бизнес-омбудсмен раскритиковал законопроект по контролю и надзору
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

25 июля 2017 года 08:45

Бизнес-омбудсмен раскритиковал законопроект по контролю и надзору

 0  
Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
25 июля. FINMARKET.RU - Уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал ключевой законопроект, разработанный Минэкономразвития в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД).

Бизнес-омбудсмен Борис Титов вчера направил премьеру Дмитрию Медведеву свое отрицательное заключение на законопроект реформы КНД - "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". По его мнению, документ содержит ряд "фундаментальных недоработок", а его принятие "может привести к масштабному увеличению административного давления на бизнес", пишет "Коммерсант".

О внесении этого документа в правительство в начале июня сообщал курирующий реформу КНД министр по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов. Проект призван изменить модель госконтроля и надзора с репрессивной на партнерскую, пояснял тогда министр. Ожидается, что законопроект о КНД будет принят до конца года. Б.Титов просит премьера перенести сроки одобрения документа.

В своем письме премьеру бизнес-омбудсмен указывает, что сфера применения законопроекта не включает важнейшие области КНД. В частности, его нормы не будут применяться при расследовании причин возникновения аварий и несчастных случаев на производстве, при рассмотрении антимонопольным органом жалоб на процедуры обязательных торгов, в части строительного (по Градостроительному кодексу), налогового, валютного и таможенного контроля. Это, как пишет омбудсмен, "обесценивает идею принятия единого правового акта, регулирующего КНД в России".

Не нравится Б.Титову и вводимый термин "охраняемые законом ценности" (жизнь и здоровье граждан, их имущество, обеспечение обороны страны и безопасности государства и прочее), на устранение рисков по которым обещают ориентировать всю деятельность контрольно-надзорных органов. "Де-факто под ценностями понимается неограниченный перечень понятий, что позволит органом контроля-надзора обосновать любое свое требование и действие по отношению к бизнесу", - сказано в письме.

Среди других замечаний Б.Титова - "необязательность использования чек-листов при осуществлении госконтроля, отсутствие нормы об обязательном включении информации обо всех проверках в Единый реестр проверок".

Как пояснил изданию омбудсмен, фундаментальные принципы защиты предпринимателей при осуществлении госконтроля либо исключены из законопроекта, либо закреплены в нем в искаженном виде, "что может катастрофически сказаться на состоянии делового климата в России".

В то же время Б.Титов "предлагает иной подход к реформе, основанный на опыте Казахстана (к письму приложен законопроект, разработанный на базе закона этой страны о госконтроле и надзоре), аргументируя это тем, что соседям по Евразийскому экономическому союзу удалось снизить число проверок в 5 раз".


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  законопроект,  надзор,  критика,  Титов

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.