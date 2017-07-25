Бизнес-омбудсмен раскритиковал законопроект по контролю и надзору

25 июля. FINMARKET.RU - Уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борисраскритиковал ключевой, разработанный Минэкономразвития в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД).

Бизнес-омбудсмен Борис Титов вчера направил премьеру Дмитрию Медведеву свое отрицательное заключение на законопроект реформы КНД - "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". По его мнению, документ содержит ряд "фундаментальных недоработок", а его принятие "может привести к масштабному увеличению административного давления на бизнес", пишет "Коммерсант"

О внесении этого документа в правительство в начале июня сообщал курирующий реформу КНД министр по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов. Проект призван изменить модель госконтроля и надзора с репрессивной на партнерскую, пояснял тогда министр. Ожидается, что законопроект о КНД будет принят до конца года. Б.Титов просит премьера перенести сроки одобрения документа.

В своем письме премьеру бизнес-омбудсмен указывает, что сфера применения законопроекта не включает важнейшие области КНД. В частности, его нормы не будут применяться при расследовании причин возникновения аварий и несчастных случаев на производстве, при рассмотрении антимонопольным органом жалоб на процедуры обязательных торгов, в части строительного (по Градостроительному кодексу), налогового, валютного и таможенного контроля. Это, как пишет омбудсмен, "обесценивает идею принятия единого правового акта, регулирующего КНД в России".

Не нравится Б.Титову и вводимый термин "охраняемые законом ценности" (жизнь и здоровье граждан, их имущество, обеспечение обороны страны и безопасности государства и прочее), на устранение рисков по которым обещают ориентировать всю деятельность контрольно-надзорных органов. "Де-факто под ценностями понимается неограниченный перечень понятий, что позволит органом контроля-надзора обосновать любое свое требование и действие по отношению к бизнесу", - сказано в письме.

Среди других замечаний Б.Титова - "необязательность использования чек-листов при осуществлении госконтроля, отсутствие нормы об обязательном включении информации обо всех проверках в Единый реестр проверок".

Как пояснил изданию омбудсмен, фундаментальные принципы защиты предпринимателей при осуществлении госконтроля либо исключены из законопроекта, либо закреплены в нем в искаженном виде, "что может катастрофически сказаться на состоянии делового климата в России".

В то же время Б.Титов "предлагает иной подход к реформе, основанный на опыте Казахстана (к письму приложен законопроект, разработанный на базе закона этой страны о госконтроле и надзоре), аргументируя это тем, что соседям по Евразийскому экономическому союзу удалось снизить число проверок в 5 раз".