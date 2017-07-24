Получить госномера на новую машину можно будет в автосалоне

24 июля. FINMARKET.RU - В скором времени в Госдуму поступит законопроект "О государственной регистрации транспортных средств", который позволит граждан зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне, сообщает "Коммерсантъ", ознакомившийся с документом. Масштабная реформа процедуры регистрации автомобилей в ГИБДД коснется миллионов российских водителей. Среди запланированных МВД нововведений — получение номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров, возможность выбрать сочетание цифр и букв в госномере, а также упрощение регистрации проблемных машин, у которых коррозией съедены идентификационные номера.

Но центральное нововведение — возможность получить номера на новый автомобиль прямо в автосалоне. Сейчас, напоминает "Ъ", покупатель машины либо сам направляется в ГИБДД на новой машине, либо оформляет доверенность на сотрудников салона для представления интересов владельца в подразделении. Предлагается иная схема: сотрудники автосалона дистанционно передают ГИБДД данные, Госавтоинспекция в электронном виде проводит регистрацию, после чего менеджеру остается лишь забрать СТС из подразделения, напечатать номера (соответствующее оборудование должно быть у дилера) и отдать владельцу. Юрлица, предоставляющие такую услугу, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре МВД. Услуга по регистрации машины будет платной, но предельные тарифы установит ФАС.

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом положительно отзываются о законопроекте. "Для клиентов предлагаемая схема является удобной,— говорит президент ассоциации “Российские автомобильные дилеры” Олег Мосеев.— Многие хотят уезжать из автосалона с номерами, а не тратить полдня на посещение ГИБДД. А с учетом введения в следующем году электронного ПТС вся эта процедура вообще упростится". По его словам, заложенные в законопроекте нововведения обсуждались на встречах с ГИБДД. "Ставился вопрос, как правильно наладить коммуникацию с ГИБДД: предлагалась довольно сложная система с верификацией, электронной подписью,— говорит господин Мосеев.— Но нам обещали этот вопрос доработать". "О стоимости новой услуги пока говорить рано,— добавляет гендиректор “АвтоСпецЦентра KIA Каширка” Сергей Ворновский.— Но она будет выше той же самой услуги в ГИБДД. Как минимум в эту сумму будут включены расходы автодилеров на оборудование для проверки и внесения в базу представленной информации. Сейчас в офисах дилеры предлагают регистрацию по доверенности ценой от 6 тыс. руб.".