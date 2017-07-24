Штрафы за торговлю просроченными продуктами ужесточат

24 июля. FINMARKET.RU -для магазинов за торговлю просроченными продуктами могут ужесточить. При этом товары с истекающим сроком нужно продавать, но со скидкой. С такой инициативой выступает Минсельхоз, пишет "Российская газета".

Ситуация, когда супермаркеты торгуют просроченными продуктами и почти четверть из них идет на помойку, не дойдя до покупателей, требует кардинальных решений, полагают в ведомстве. Как считает замглавы Минсельхоза Евгений Непоклонов, необходимы изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". В частности, продавцам можно разрешить реализовывать продукты, срок годности которых близок к окончанию, по более низким ценам. С другой стороны, сумма штрафов за наличие просрочки на магазинных полках должна вырасти.

В принципе торговые сети и сейчас могут продавать со скидкой продукты питания с заканчивающимся сроком годности. Однако это мы видим очень редко, отмечает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова: "Такая практика в России пока не привита именно потому, что она не введена законодательно".

Например, не определено, какой именно срок продукта можно считать "близким к окончанию срока годности". К тому же многое зависит не только от срока, но и от условий хранения, отмечают эксперты. "Если мясо и молоко сразу после покупки поместить в холодильник (предполагается, что условия хранения соблюдались и до этого), то срок годности, указанный на упаковке, увеличивается на несколько дней, - указывает Т.Касьянова. - И наоборот, при несоблюдении режима хранения срок годности товара может уменьшаться".

Торговые сети должны получить право на реализацию продовольственных товаров, срок годности которых близок к окончанию, по ценам ниже заявленных ранее с применением акций и скидок. При этом, несмотря на то что понятие срока годности продукта закреплено в Гражданском кодексе, годность некоторых продуктов невозможно определить на глаз и вкус, для этого требуются специальные тесты.

"Для каждой категории продуктов питания сроки годности индивидуальны, - напоминает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. - В частности, для свежего мяса и охлажденной рыбы составляют не более 48 часов, вареной колбасы в парогазонепроницаемых оболочках - до 10 суток, а тушенки - до 2 лет". При этом, по его словам, срок хранения хлеба варьируется от 16 часов до 5 суток в зависимости от его типа и упаковки.

Как считает Т.Касьянова, нормальная практика - давать 50% скидки за продукцию, у которой до окончания срока хранения остается 1-2 дня. Но и тут есть проблема: некоторые товары, например, хлебобулочные и мясные, хранятся очень долго, что может свидетельствовать о наличии в них вредных для здоровья добавок. Этот вопрос еще ждет своей тщательной проработки, полагает она.