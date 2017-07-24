Около 20% россиян трудится не только на основной работе

24 июля. FINMARKET.RU - Каждый пятый работоспособный россиян трудится не только на основной работе, но и "подхалтуривают" где-нибудь еще. Феномен подработки очень живуч в России, пишет "Независимая газета".

По данным рекрутинговой компании Antal Russia, которая провела исследование феномена подработки, 20% опрошенных работников компаний в России работают не только на основной работе, но и имеют дополнительную подработку. При этом половина имеет подработку, не связанную с основной профессией.

Чаще других (30%) дополнительную занятость имеют сотрудники компаний, в которых работает меньше 20 человек. В компаниях с числом сотрудников до 100 человек подработку ищут 24% работников, до 500 человек - 17%, до 1 тыс. человек - 18%, свыше 1 тыс. - 17%.

В разных отраслях доля тех, у кого есть дополнительная занятость, различается. Выше всего она в медиа и индустрии развлечений (31%), профессиональных услугах (28%), строительстве и недвижимости (26%).

"Большинство сотрудников, имеющих дополнительную работу, получают за счет нее 10-30% своего дохода, - сказал "НГ" управляющий директор Antal Russia Михаэль Гермерсхаузен. - Кризис, возможно, заставил больше людей задуматься о подработке, но точно не стал единственным аргументом для тех, кто помимо основной работы решил заняться чем-то еще".

То, что 20% сотрудников имеют подработку, может говорить как о том, что людям не хватает заработка на основной работе, так и о том, что они недостаточно вовлечены в рабочий процесс. Если дело только в зарплате, то у сотрудника почти всегда есть возможность проявить инициативу, взять на себя дополнительные задачи и таким образом повлиять на свой доход. Если человеку проще найти этот доход "на стороне", значит, он недостаточно вовлечен в свою основную работу. "Каждый второй говорит о том, что егоне связана с основной деятельностью. Это значит, втораядля многих не только источник дохода, но и способ дополнительной самореализации", - говорит М.Гермерсхаузен. Число занятых на нескольких работах россиян будет становиться с каждым годом все больше.

В опубликованном на днях отчете Института социологии РАН отмечается, что россияне в процессе адаптации к кризису научились искать дополнительные способы улучшения своего материального состояния - они стали чаще соглашаться на подработки, сдавать недвижимость в аренду и даже самостоятельно выращивать фрукты и овощи.

"Феномен подработки встречается во все эпохи и во всех странах, за исключением, пожалуй, самых развитых и там, где это жестко запрещено, - сказала "НГ" первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. - В России в силу неразвитости экономики это очень распространенное явление еще со времен распада СССР. С развитием Интернета возможности для подработки возросли экспоненциально. В кризис спрос на подработки у нас увеличивается, но и без кризиса он достаточно стабилен".

"Данные по вторичной занятости, как правило, можно получить из социологических опросов, так как получить их из официальных источников довольно сложно, - сказала "НГ" доцент Российского экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. - В современных условиях при незначительном уровне зарегистрированной безработицы (не больше 2,5%) и уровне реальной - в 10-12% - доля вторично занятого населения составляет, по разным оценкам, примерно 20%. Такой уровень для стран с рыночной экономикой является достаточно высоким. Так, например, в странах Европейского союза этот показатель не превышает 3%, а в США 5%".

По данным Л.Швец, больше всего имеют вторичную занятость высококлассные специалисты, лица с высшим и незаконченным высшим образованием и средним специальным образованием. И практически не имеют дополнительной работы люди с начальным образованием. Больше всего имеющих вторичную занятость среди работников предпенсионного возраста (46-65 лет), и их доля составляет порядка 30%. Доля среднего возраста (36-45 лет) во вторичной занятости составляет примерно 20-21%.