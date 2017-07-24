В ЦБ рассказали о "взрослении" рубля

24 июля. FINMARKET.RU - Снижающаяся роль иностранной валюты в российской экономике - "признак взросления рубля", заявил "Известиям" директор департамента ДКП ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"Снижающаяся роль иностранной валюты в российской экономике - признак взросления рубля. Вспомните сами, когда вы в последний раз строили свои планы по будущим расходам и покупкам в долларах или евро. А ведь еще лет двадцать назад именно иностранная валюта воспринималась как настоящие деньги, аназывали "деревянным". Одна из причин взросления рубля - снижение инфляции", - заявил И,Дмитриев.

Доля доллара в экономике действительно уменьшается. По данным регулятора, с 1 июня 2016-го по 1 июня 2017 года доля валютных вкладов населения снизилась с 26 до 22%. Доля средств организаций в валюте за тот же период сократилась с 44 до 36%.

Что касается кредитов, то ставки по краткосрочным ссудам за январь-май падали в полтора раза быстрее, чем ключевая, отметил представитель Центробанка.

"В этом году произошло то, во что не верили критики политики инфляционного таргетирования - низкая инфляция стала работать на снижение кредитных ставок", - констатировал И.Дмитриев.

Так, ставки по краткосрочным кредитам организациям за первые пять месяцев года снизились на 1,1 п.п., по краткосрочным кредитам населению - на 1,2 процентного пункта. Вместе с тем ставки по кредитам на долгом горизонте снижаются медленно.

"Однако уверенно снижались только краткосрочные ставки, снижение долгосрочных ставок отставало от ключевой. После десятилетий высокой инфляции банки не уверены в том, что снижение инфляции - это всерьез и надолго. Они не готовы принимать на себя риски того, что инфляция, а вслед за ней и ставки, скакнет вверх, а они останутся с портфелем кредитов, выданных по низким ставкам, на руках", - отметил он.

Для того чтобы кредитные ставки уверенно снижались, а инвесторы без опаски финансировали долгосрочные проекты, "Банку России необходимо добиться закрепления низкой инфляции, превращения ее из непривычной аномалии в обыденность", пояснил он.

С момента перехода рубля к режиму "свободного плавания" курс национальной валюты стал менее волатильным, констатировал ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. При этом он подчеркнул, что влиять на долгосрочные ставки регулятору значительно сложнее из-за сохраняющихся высоких рисков в экономике.