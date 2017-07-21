В московскую программу реновации может войти еще около 500 домов.

21 июля. FINMARKET.RU - В программу реновации в Москве через процедуру общих собраний собственников (ОСС) может войти еще около 500 домов. В мэрию Москвы, по сведениям "Коммерсанта" , поступили результаты собраний в 1400 домах.

О поступлении в правительство Москвы результатов ОСС рассказали источники, близкие к столичной мэрии. По словам одного из собеседников "Ъ", в 400 зданиях из полученных чиновниками результатов ОСС жители проголосовали против включения в программу реновации. Протоколы собраний оставшихся 1 тыс. зданий, где снос одобрили, сейчас проходят проверку в юридическом департаменте мэрии, рассказал другой источник газеты, пояснив, что работу курирует вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

В начале июля другой вице-мэр Марат Хуснуллин давал понять, что в программу реновации может дополнительно войти как раз еще около 1 тыс. домов. Однако теперь, по словам собеседника "Ъ", у чиновников появились сомнения в легитимности примерно половины из 1 тыс. проведенных собраний: речь, в частности, о подписании протоколов собраний задним числом после 1 июля, а также проведении ОСС под нажимом сотрудников управ.

По данным близких к мэрии источников "Коммерсанта", в результате в итоговыйчерез ОСС сможет дополнительно войти около 500 домов, а сотрудникам некоторых управ и префектур грозят оргвыводы.

Согласно результатам голосования на сайте "Активный гражданин" и в МФЦ с 15 мая по 15 июня, включение в программу реновации одобрили примерно в 4 тыс. домов, тогда как жители 466 зданий потребовали исключить их из этого перечня. Окончательный список, таким образом, может прирасти еще примерно на 10% и вырасти до 4,5 тыс. домов. По данным "Ъ", список может быть обнародован на одном из ближайших заседаний правительства Москвы или его президиума.