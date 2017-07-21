В России появится шрифт для государственных нужд

21 июля. FINMARKET.RU - В Рунете появится специальныйдля государственных нужд. Основной претендент на статус государственного шрифта - RF Sans от московской компании AIC, сообщили "Известиям" источники, близкие к Минкомсвязи.

"Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв - горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность", пишут разработчики о своем продукте в одной из презентаций.

В AIC "Известиям" уточнили, что вместе с этой фирмой над шрифтом работают компания "Паратайп" и "Лаборатория Артема Геллера" (разработчик текущей версии сайта Kremlin.ru).

"Стояла задача создать функциональный шрифт, который бы учитывал как требования государства (большие сложные тексты, длинные названия документов, маленькие экраны новых устройств), так и новые потребности интерфейса (пропорции, контрастность, удобочитаемость)", - подчеркнул Артем Геллер.

"Государственный шрифт должен соответствовать коммуникационным задачам, которые решаются на государственных сайтах, и при этом быть полностью российским продуктом, - пояснил замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович. - Мы обязаны включить в стандарт госсайтов все существенные аспекты дизайна. И шрифт здесь объективно на одном из первых мест". По его словам, среди кириллических шрифтов сравнительно немного качественных, пригодных для экранов самых различных разрешений.

Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн - работу над ней ведут Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).

Глава компании "Сайт Софт" (создает порталы госорганов) Антон Довбня уверен, что разработка шрифта для официальный сайтов - важная и нужная задача.

"Шрифты, которые нормально работают и на десктопах, и на мобильных устройствах, часто распространяются на платной основе. Для их использования требуется веб-лицензия, при этом оплата зависит от количества просмотров страниц, - рассказал А.Довбня. - Да и бесплатный может превратиться в возмездный проект. Если же права принадлежат государству, то шрифтом можно будет пользоваться сколь угодно долго и бесплатно".

До апреля 2018 года на единый стиль должны перейти первые 10 государственных веб-ресурсов.