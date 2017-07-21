Правительство отследит каждую упаковку лекарств в стране

21 июля. FINMARKET.RU - Вчера правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону "Об обращении лекарственных средств" - о создании информационной системы мониторинга движения лекарств с использованием контрольных (идентификационных) знаков. В проекте участвуют ФНС (оператор), Минпромторг, Минздрав, Росздравнадзор, ФТС, Минфин, Минсвязь, его суть - охват маркировкой всех лекарств, находящихся в обороте, к 31 декабря 2018 года.

Как рассказал "Коммерсанту" заместитель главы ФНС Андрей Батуркин, 1 июня начат добровольный эксперимент по маркировке лекарств, в нем участвуют 16 организаций - производители, дистрибуторы, аптечные сети, лечебные учреждения - и 12 препаратов. На каждую упаковку производители нанесли уникальный код с описанием наименования, дозировки, веса, объема, бренда, условия и формы отпуска, цены, срока действия регистрации и производителя. "Промаркировано более 267 тыс. упаковок, нам важно оттестировать технологию,- говорит А.Батуркин.- Это сложный проект: чтобы зарегистрировать производителя, мы получаем информацию от Минпромторга - он выдает лицензии на производственные площадки, описание лекарства идет от Минздрава, если это импорт - от таможенной службы".

Главная новация маркировки лекарств - принцип двойной записи: на каждом этапе передачи товара все стороны подтверждают его отгрузку и получение. "Мы фактически работаем в режиме виртуального склада, видим местонахождение каждой упаковки",- говорит А.Батуркин. Лекарства отслеживаются на этапе ввода в оборот, в процессе оборота и при выводе из него - не только при отпуске в розницу, но и при отборе образцов для экспертизы и при уничтожении.может решить проблемы "повторного вброса" лекарств, нелегального ввоза, контрафакта и фальсификата. Кроме того, государство сможет оперативно управлять поставками и моментально выводить из оборота недоброкачественные партии. Потребители же смогут проверить легальность препарата - в ФНС уже демонстрируют приложение для смартфона, считывающее код на упаковке: в случае его отсутствия в базе можно сразу написать жалобу в Росздравнадзор.

С 1 сентября межведомственный обмен информацией по маркировке лекарств перейдет в автоматический режим, а к 1 февраля 2018 года правительство подведет итоги эксперимента. Следующий год уйдет на определение порядка и распространение маркировки на 100% лекарственных препаратов - по данным Росздравнадзора, это около 7 млрд упаковок в год.

Затраты производителей на маркировку в Росздравнадзоре затрудняются оценить. "Оценки, которые называют производители,- от 2-2,5 млн руб. на обустройство линии до 13-14 млн руб. на высокопоточную линию,- рассказывает глава службы.- Мы предлагаем варианты: нанесение метки непосредственно на упаковку или использование стикеров, которые невозможно переклеить, с нанесением на них двухмерного кода - они одновременно используются как контроль вскрытия упаковки". На этапе пилота должно быть отмаркировано около 10% рынка в стоимостном выражении (всего его объем превышает 1,34 трлн руб.)",- рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.