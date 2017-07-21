Затраты на внедрение технологии пятого поколения сотовой связи будут непомерно высокими

21 июля. FINMARKET.RU - Затраты операторов на внедрение технологии пятого поколения сотовой связи, использующего частоты выше 24 ГГц, будут непомерно высоки, сделали вывод UBS Evidence Lab и банк UBS.

В пяти российских городах-миллионниках технология пятого поколения связи должна появиться в 2022 г. - так сказано в проекте программы цифровой экономики России, который Минкомсвязи внесло в правительство, пишут "Ведомости". Вопрос, на каких частотах будет развиваться новый стандарт в России, пока не решен. Диапазон 700 МГц из-за проблемы взаимодействия вещателей и операторов мобильной связи не введен в оборот и не используется для предоставления услуг. А Международный союз электросвязи (МСЭ, утверждает стандарты связи) предлагал для пятого поколения высокие частоты, которые и исследовал UBS.

Капитальные затраты операторов на пятое поколение будут на порядки выше, чем на предыдущие стандарты, говорит замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов, но расчеты UBS не комментирует. По этой причине бурного роста инфраструктуры пятого поколения ждать в ближайшем будущем не стоит, считает он.

Москве или Санкт-Петербургу также потребуется в сотни раз больше базовых станций, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, но без большого исследования вроде того, что сделал UBS, назвать более точную цифру нельзя: нужно учесть много факторов - от этажности зданий до рельефа местности, говорит Д.Кусков.

Ведущий эксперт по пятому поколению связи Ericsson в России Георгий Муратов разделяет некоторые опасения аналитиков UBS, но в целом к их выводам относится настороженно. Для анализа, обращает внимание он, берутся только частотные диапазоны выше 24 ГГц, где расположены наиболее широкие и свободные от использования другими системами полосы частот. Но, как признают и авторы исследования, существует альтернатива в виде полос более низких частот в диапазонах 3,4-3,6, 3,6-3,8 и 5 ГГц, а также еще более низкие частотные диапазоны, занятые сегодня аналоговым телерадиовещанием и предыдущими поколениями мобильной связи, которые будут выводиться из эксплуатации.

Перемещение в нижние диапазоны смягчит некоторые инженерные и финансовые проблемы, но диапазона на низких частотах для полноценной работы пятого поколения явно не хватит, говорят аналитики UBS, и тогда пятое поколение не даст принципиально новых возможностей связи, а значит, не станет крупным технологическим прорывом. Емкость сети и скорость передачи информации зависят от ширины спектра и чем ниже диапазон, тем меньше возможностей применения широкополосного сигнала, согласен О.Иванов.

Говорить о конкретных затратах рано, но без низкочастотного спектра затраты операторов возрастут, говорит представитель "Мегафона". Стоит добавить, что пятое поколение будет доступно как дополнение к существующим сетям четвертого поколения, а это существенно сократит затраты, отмечает он. Еще рано считать инвестиции, пятое поколение должно появиться как стандарт ближе к 2019-2020 гг., говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников.