Для недобросовестных санаторов ЦБ разработал новый норматив

21 июля. FINMARKET.RU - Центральный банк закроет недобросовестным санаторам возможность перевода "плохих" активов на баланс оздоравливаемых кредитных организаций. Это следует из разработанного Минфином и ЦБ законопроекта, пишут "Известия". Документ вводит в закон о ЦБ новый норматив для банковских холдингов.

Банковскиесейчас должны уведомлять ЦБ только о создании управляющей компании и предоставлять отчетность о рисках. Также на них распространяются и требования о раскрытии информации. Новый закон обяжет холдинги соблюдать обязательные нормативы и требования к управлению капиталом, рисками и т.д.

"С Минфином мы пока обсуждаем законопроект по банковским холдингам, а нормативы будут в отдельном акте", - рассказал "Известиям" зампред ЦБ Василий Поздышев.

Проект закона определяет лишь один норматив для банковских холдингов. Для них устанавливается максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков - согласно документу, он не должен превышать 25% размера капитала холдинга. Сейчас такой норматив (Н6) действует только для отдельных банков.

Для холдингов, состоящих из кредитных организаций, которые и ранее соблюдали норматив Н6, ничего не меняется: выполняя требование на уровне банков, они будут выполнять его и на уровне холдинга. Проблемы могут возникнуть у холдингов, в которые входит санируемый банк, не обязанный соблюдать нормативы ЦБ, заявил газете руководитель отдела валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Станислав Волков.

"Если в холдинг входит санируемый банк, не соблюдающий Н6, то выполнить этот норматив на уровне холдинга может быть непросто. Также проблемы могут возникнуть у банковских холдингов, в составе которых есть крупные небанковские компании, ранее не учитывавшие ограничения на вложения в одну группу заемщиков", - добавил эксперт.

До сих пор отсутствие такого норматива нередко позволяло банкам-санаторам использовать оздоравливаемые организации как "склад" собственных проблемных активов.

Пресс-служба Банка России уточнила, что никаких послаблений для холдингов, в которых есть санируемые банки, не предусмотрено.