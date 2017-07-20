Где лучше живется пенсионерам

20 июля. FINMARKET.RU - Норвегия, Швейцария и Исландия возглавляют список стран, в которых лучше всего выходить на пенсию. Об этом свидетельствует глобальный пенсионный индекс (Global Retirement Index), составленный французской финансовой корпорацией Natixis. В десятку также вошли Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Германия, Дания, Нидерланды и Люксембург.

Рейтинг составлялся для 43-х стран мира, в него входят страны с развитой экономикой (по версии МВФ), страны ОЭСР и страны БРИК.

Россия занимает 40-е место из 43-х, идя сразу за Турцией. Ниже России в пенсионном рейтинге Natixis — Бразилия, Греция, Индия.

США занимают 17-ю строчку рейтинга, Великобритания - на 18-м месте. Франция - на 19-м, Япония - на 22-м, Китай - на 38-м..

Эксперты финансовой корпорации составляли рейтинг, учитывая уровень развития здравоохранения, размер пенсионных выплат, качество жизни в стране и материальное благополучие граждан. Каждый из параметров оценивается в диапазоне от 0 до 100%. Для России эти показатели в 2017 году оценены на уровне 36%, 41%, 58% и 47% соответственно (итоговый показатель - 45%). Для лидера рейтинга - Норвегии - эти показатели оценены на уровне 89%, 73%, 92% и 91% (итоговый показатель - 86%).