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20 июля 2017 года 11:59
Где лучше живется пенсионерам
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DPA/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Норвегия, Швейцария и Исландия возглавляют список стран, в которых лучше всего выходить на пенсию. Об этом свидетельствует глобальный пенсионный индекс (Global Retirement Index), составленный французской финансовой корпорацией Natixis. В десятку также вошли Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Германия, Дания, Нидерланды и Люксембург. Рейтинг составлялся для 43-х стран мира, в него входят страны с развитой экономикой (по версии МВФ), страны ОЭСР и страны БРИК. Россия занимает 40-е место из 43-х, идя сразу за Турцией. Ниже России в пенсионном рейтинге Natixis — Бразилия, Греция, Индия. США занимают 17-ю строчку рейтинга, Великобритания - на 18-м месте. Франция - на 19-м, Япония - на 22-м, Китай - на 38-м.. Эксперты финансовой корпорации составляли рейтинг, учитывая уровень развития здравоохранения, размер пенсионных выплат, качество жизни в стране и материальное благополучие граждан. Каждый из параметров оценивается в диапазоне от 0 до 100%. Для России эти показатели в 2017 году оценены на уровне 36%, 41%, 58% и 47% соответственно (итоговый показатель - 45%). Для лидера рейтинга - Норвегии - эти показатели оценены на уровне 89%, 73%, 92% и 91% (итоговый показатель - 86%).
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Ключевые слова: мир, пенсионеры
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Татьяна 20.07.2017
Полностью поддерживаю предыдущий комментарий.Мы-пенсионеры сейчас не живем , а выживаем! После обязательных платежей остаются деньги только на питание , да и то , что хочется , не купить....А одежду донашиваем , если есть что доносить....Отдыхаем на даче , у кого она есть , конечно. Ну а о том , чтобы куда-то поехать, даже к родственникам , приходиться копить деньги , урезая свое питание. О путешествиях , как иностранные пенсионеры , даже и не мечтаем .....
Наталья 20.07.2017
Страной фактически правят олигархи, коррупционеры , мафиозный сырьевой бизнес и откровенные мафиози из ОПГ. Зачем им условия для пенсионеров создавать??? У них задача-наворовать и когда здесь уже ловить будет нечего-за рубеж, в цивилизованные страны отправиться. А здесь-хоть трава не расти. Дикий капитализм у нас на дворе. А условия для пенсионеров еще ужесточаться будут... Что касается здравоохранения, то бесплатного у нас нет ни для кого, даже если обслуживание по ОМС. Просто лечить не будут, если "неблагодарным" пациентом окажешься. Отшвыривать будут все врачи и гонять по кабинетам месяцами. Так что пенсии мизерные(если ты не чиновник), льгот никаких и мед. обслуживание платное. Вот если ты чиновник, тогда все тип-топ. Тут тебе и зарплаты и пенсии и парашюты всех видов и льготы и каникулы!!!! Для себя любимых законы и порядки. Чернь перебьется.
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