Приставы могут списать безнадежные долги россиян почти на 1 трлн рублей

20 июля. FINMARKET.RU - В этом году приставы могут списать около 1 трлн рублей безнадежных долгов граждан перед банками, следует из данных, предоставленных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) "Известиям"

Объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растет - в этом году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им долгов. За первые 5 месяцев текущего года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей. 817 тыс. из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май т.г. приставы закрыли 18,6% производств.

По прогнозам источника "Известий", близкого к ФССП, за 6 месяцев этот показатель - с учетом темпов взыскания - составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые 5 месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%.

По его данным, 49% закрытых исполнительных производств - это фактически 1 трлн списанных безнадежных долгов. При этом собеседник газеты подчеркнул, что всё чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности - это случаи, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Также окончание исполнительного производства производится при признании должника банкротом.

По данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 65%.