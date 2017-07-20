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Госдума приняла во втором чтении законопроект о миллионных штрафах для юрлиц за продажу алкоголя без лицензии
20 июля 2017 года 09:59
Дачники получат больше прав
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ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - С января 2019 года дачники и садоводы начнут жить по новому закону. Госдума одобрила во втором (основном) чтении новый законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. После принятия законопроекта весной в первом чтении ко второму чтению было подготовлено свыше 350 поправок, в том числе и со стороны правительства РФ, так как закон касается более 60 миллионов российских дачников, которые входят в 78 тысяч некоммерческих объединений,. Об этом рассказал "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, отметив, что вступление в силу нового закона намечено на 1 января 2019 года, поэтому у российских садоводов будет время адаптироваться и в спокойном режиме перейти на "новые рельсы". При этом в отношении реорганизационных процедур установлен отдельный переходный период - 5 лет с даты вступления законопроекта в силу - до 1 января 2024 года. Очень важный момент - это определение границ садоводческого товарищества, где установлен принцип: одна территория - одно товарищество. Не менее важный вопрос связан с оплатой, которую должны производить садоводы, которые не хотят вступать в садоводческое товарищество. По действующему закону платеж за пользование объектами инфраструктуры для садовода, ведущего хозяйство в индивидуальном порядке, не может быть больше, чем для члена товарищества. Но индивидуалы считают, что должны платить гораздо меньше - только за пользование различными ресурсами - водой, светом, газом (если он подведен), оплачивать охрану и вывоз мусора. А вот на зарплату председателю и членам правления индивидуалы скидываться не хотят. Теперь придется. Платежи, которые обычно делаются раз в год, будут одинаковыми и у членов садоводческого товарищества, и у индивидуальных садоводов-огородников. Правда, и права индивидуалов расширяются. Теперь они могут участвовать в общих собраниях членов садоводческих объединений и голосовать по всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов. Но вот в выборах председателя и членов правления индивидуалы участия принимать не будут. Как пояснил О.Валенчук, с принятием нового закона уйдет в прошлое такое понятие, как дачное товарищество - с юридической точки зрения название "дачное товарищество" упраздняется. Останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Разница между ними существенная. В садоводческих можно строить жилые дома, предназначенные для постоянного проживания, а вот огороднические предназначены только для выращивания овощей и фруктов. И возвести там можно будет лишь временные хозяйственные постройки. Кроме того, с принятием нового закона прописка на 6 садоводческих сотках будет само собой разумеющимся делом. Из важных предложений, которые правительство подготовило ко второму чтению, - это упрощение процедуры индивидуального водоснабжения 6 соток. Теперь скважину для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ предлагается бурить без проведения геологического изучения недр участка, проведения госэкспертизы запасов полезных ископаемых, использования прочей геологической и экологической информации. Не нужно будет согласовывать технические проекты и иную документацию на выполнение работ, связанных с разработкой недр.
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