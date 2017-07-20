На рынок выходит микрокредитная "дочка" Сбербанка

20 июля. FINMARKET.RU - В ближайшее время на рынке начнет работать дочерняя микрокредитная компания (МКК) Сбербанка - "Выдающиеся кредиты".

О том, чтонамерен заняться микрофинансированием, "Коммерсанту" рассказали участники рынка. Уже созданная банком МКК "Выдающиеся кредиты" будет специализироваться на выдаче займов для микро- и малого бизнеса (в том числе ИП). На этапе пилотного проекта, который стартует в 3-м квартале, выдача микрозаймов до 1 млн руб. для предпринимателей будет осуществляться в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. По итогам пилотного проекта планируется расширить линейку продуктов и количество регионов.

"При работе с клиентом мы исходим из того, что заемщик "Выдающихся кредитов" сможет пользоваться расчетными продуктами банка. В результате мы лучше узнаем клиента, оценим его бизнес, что позволит в будущем предложить ему более привлекательные условия кредитования уже в Сбербанке", - отметил директор дивизиона корпоративного кредитования Сбербанка Сергей Бессонов. Он также добавил, что решение о создании МКК принималось в том числе с учетом стратегии развития малого и среднего предпринимательства, утвержденной в июне прошлого года распоряжением правительства.

"Важным преимуществом работы компании должна быть скорость выдачи займов, для бизнеса это часто даже важнее цены. Поэтому мы планируем максимально широко применять онлайн-технологии и упрощать и ускорять для клиента получение финансирования", - cообщил С.Бессонов.

Какими будут ставки по займам МКК, в Сбербанке не раскрывают, отмечая, что их цена будет на уровне кредитной ставки небольших региональных банков. По мнению экспертов, "Выдающиеся кредиты" смогут предложить своим клиентам ставки ниже существующих сейчас на рынке.

Участники рынка в целом положительно относятся к выходу Сбербанка в сегмент микрофинансирования, полагая, что это поможет повысить доступность финансирования для малого бизнеса.

По данным "СПАРК-Интерфакс", МКК "Выдающиеся кредиты" зарегистрирована 18 мая 2017 года. 4 июля МКК внесена в реестр ЦБ. Фактические единственным акционером (99% акций) является компания "Корус Консалтинг СНГ", которая на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк". Гендиректором МКК назначен Валерий Коломыцев.