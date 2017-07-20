Укреплению рубля мешать не будут

20 июля. FINMARKET.RU -России не будет корректировать закупки на валютном рынке в ближайшие две недели на фоне ожидаемого укрепления рубля. О том, что планов по корректировке механизма интервенций у Минфина на сегодняшний день нет, "Известиям" рассказал замминистра финансов Владимир Колычев.

Минфин с февраля проводит закупки на валютном рынке в рамках перехода к новому бюджетному правилу. Для этого Минфин небольшими траншами приобретает валюту на внутреннем рынке, направляя на эти операции доходы от нефтяного сектора.

"В России режим плавающего валютного курса, - напомнил В.Колычев "Известия". - Операции Минфина на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, направлены на снижение влияния ценовой конъюнктуры на рынке нефти на внутренние экономические и финансовые условия".

Однако в ближайшие две недели Минфин и Центробанк столкнутся с рисками укрепления рубля из-за сезона налоговых и дивидендных выплат. Пик дивидендных выплат придется на период между 17 июля и 4 августа, когда крупнейшие игроки ("Газпром", ЛУКОЙЛ, АЛРОСА) должны будут выплатить в качестве дивидендов 630 млрд рублей ($10,5 млрд). В это время"получит хорошую поддержку", оценили ситуацию аналитики Sberbank CIB. Впрочем, Минфин вмешиваться в этот процесс не намерен.

По словам В.Колычева, корректировок в этот механизм вносить не планируется. "Они приведут к рассинхронизации бюджетной и денежно-кредитной политики, будет нарушен принцип нейтральности этих операций по отношению к денежным агрегатам, что поставит под риск основную цель - снижение зависимости экономики от ценовой конъюнктуры на рынке нефти, - пояснил замминистра.

В июне действия Минфина по сокращению заимствований могли оказать влияние на ослабление нацвалюты, не исключили в Sberbank CIB. Бюджет в прошлом месяце получил рекордно низкий дефицит в 11 млрд рублей и из-за этого меньше занимал на рынке, что "могло способствовать ослаблению рубля".

С этой недели начался период самой активной выплаты дивидендов, который завершит сезон годовых выплат за 2016 год. Он продлится в течение полумесяца - до 3 августа. В этот период должно быть выплачено свыше 700 млрд рублей, в основном компаниями нефтегазового сектора. Для получения рублевых средств будет продано более $2,5 млрд, а с учетом предстоящих июльских налоговых выплат совокупные продажи валюты составят $6-7 млрд. В то же время объемы покупки валюты, по оценкам Sberbank CIB, достигнут лишь $3 млрд, так что итоговый результат "будет благоприятным для рубля". При этом аналитики Инвестбанка подчеркивают, чтонациональной валюты в эти две недели возможно лишь при стабильности нефтяных цен.