В Минфине проводят работу по продвижению рубля на внешние рынки

19 июля. FINMARKET.RU -занимает 20-е место из 150 валют по показателю доли, занимаемой в международных расчетах. Рублями осуществляется 0,26% сделок на мировом рынке. Эти данные приведены в докладе Российского института стратегических исследований (РИСИ), посвященного оценке потенциала рубля как международной. Исследователи призывают трезво оценивать место рубля, который является не только финансовым инструментом, но и своеобразным зеркалом, отражающим ситуацию в экономике, пишет "Независимая газета".

Если в 2009 году власти страны ставили задачу придать российскому рублю статус резервной валюты, для чего планировалось к 2014 году учредить в стране специальный финансовый центр, то на заседании в Кремле осенью 2015 года президент Владимир Путин говорил только о необходимости начать серьезную проработку вопроса усиления роли рубля в международных расчетах.

На запрос "НГ" в Минфине ответили, что активно проводят работу по продвижению российского рубля на внешние рынки: "Подготовлены аналитические материалы и предложения по вопросу отмены требования репатриации экспортной выручки в валюте РФ и представлен доклад в правительство. Нам поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ЦБ РФ, крупнейшими банками и экспортерами проработать это предложение с оценкой финансовых последствий предлагаемых мер и представить доклад в конце 2017 года".

Эксперты РИСИ считают, что масштабы использования российской валюты в международных расчетах даже сейчас достаточно высоки. "Несмотря на экономические санкции, доля рубля в общем объеме платежей по российской внешней торговле находится на уровне, сравнимом с китайским юанем, - говорится в докладе. - По итогам третьего квартала 2016 года данный показатель составил 23%, тогда как доля юаня во внешней торговле Китая снизилась с максимально достигнутого значения (26%) до 22%".

Несмотря на то что доля США в мировой торговле сейчас не превышает 12%, по данным компании SWIFT, доля американского доллара в общем объеме мировых платежей в январе 2017 года составляла 40,7%. Самую большую долю в мировой торговле в 2015 году, по данным РИСИ, занимали страны еврозоны (24,2%), а доля евро в платежах составила 32,9%. Доля британского фунта по платежам (7,5%) также сильно превышает долю страны в мировой торговле - 3,8%. А вот валюта Китая, который в торговле второй с 13%, в платежах занимает скромную долю в размере 1,7% на уровне таких стран, как Канада и Швейцария.

"Пока говорить о возможности для рубля стать международной валютой преждевременно. Для этого валюта должна быть устойчивой, а здесь основным фактором является стабильность экономики. В сложившихся условиях, когда рубль очень сильно зависит от динамики рынка энергоносителей, рубль является высоковолатильной валютой. В такой ситуации ее использование в международных расчетах несет повышенные риски, что отталкивает иностранные компании от такого способа расчетов. Также негативным фактором для рубля в свете использования его для международных расчетов выступает наличие санкций по отношению к России. В результате, на наш взгляд, на горизонте ближайших 5-10 лет о превращении рубля в международную валюту говорить не приходится", - сказал "НГ" аналитик группы компаний "Финам" Богдан Зварич.

В середине июля Центробанк РФ четко обозначил роль рубля в мировой иерархии. "Российский рубль пока не дает даже намеков на то, чтобы стать мировой валютой, - сообщил Банк России. - Доля расчетов в российской валюте в мире не превышает 1%, что в целом соответствует доле России в мире. В то же время в рамках ЕАЭС Россия занимает 60-80% по различным показателям (ВВП, экспорт/импорт, иностранные инвестиции)".