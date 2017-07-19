У малого бизнеса появятся до 200 новых заказчиков

19 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (МСП) готовят расширение доступа малого бизнеса к закупкам компаний с госучастием.

Как следует из материалов о ходе реализации приоритетного проекта по развитию малого бизнеса, Корпорацияразработала и направила в Минфин на согласование проект распоряжения правительства, вдвое расширяющий (с примерно 200 до 400) перечень компаний, обязанных закупать часть нужных им товаров и услуг у малых предприятий. Среди них АО "Авиакомпания "Россия"", АР "Гражданские самолеты Сухого", АО "РЖД-Логистика", ООО "Газпром экспорт", ПАО "Туполев", пишет "Коммерсант"

С ноября 2015 года по 223-ФЗ компании с госучастием обязаны отдавать малому бизнесу 10% прямых закупок. Соблюдение этой нормы контролируют Корпорация МСП и региональные власти. Сейчас под нее подпадают порядка 200 крупных госкомпаний (110 на федеральном и 90 - на региональном уровнях).

Разработанный документ вносит изменения в два этих списка. "Вносимые проектом изменения, предусматривающие расширение перечня конкретных заказчиков, позволяют последовательно проводить мероприятия по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков", - поясняет в письме главе Минфина Антону Силуанову гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман.

В Корпорации МСП довольны тем, как растет объем закупок у малого бизнеса. По данным ведомства, объем договоров в этом году уже составил 845 млрд руб., к концу года ожидается 1,6 трлн руб. (против 1,5 трлн руб. в 2016 году). Ранее в Минэкономразвития приводили оценки, что расширение перечня увеличит объем закупок госкомпаний до 300 млрд руб. По данным корпорации на 10 июля, средняя доля планируемых прямых закупок госкомпаний уже составляет 34%, что превышает квоту почти 3,5 раза.

Между тем в документах Корпорации МСП говорится о все еще не решенной проблеме малого бизнеса при закупках - это добровольная сертификация, прохождение которой требуют заказчики.

Минэкономразвития предлагает решить эту проблему принятием законопроекта, согласно которому, работающие по 223-му закону, не смогут необоснованно требовать с предпринимателей представления дополнительных сертификатов. Кроме того, они будут обязаны разбиватьу МСП на три категории, по одной из которых сертификат вообще не потребуется. В проекте также сказано, что прохождение добровольной сертификации товаров, работ, услуг, к которым заказчиком предъявляются повышенные требования, должно осуществляться за счет средств заказчика (либо без взимания платы).