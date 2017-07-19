Самые ответственные плательщики по коммунальным платежам - пенсионеры

19 июля. FINMARKET.RU - Задолженность по коммунальным платежам в России на данный момент составляет 1,34 трлн руб., из них долги населения - 645 млрд руб., заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

"Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения 645 миллиардов рублей. Это примерно половина. И в сообщении судебных приставов, скорее всего, речь идет обо всех должниках: физических и юридических лицах. Жители в основном очень дисциплинированно платят за. Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков", сообщил М.Мень в интервью "Российской газете"

Отвечая на вопрос издания, какие именно юридические лица попали во вторую группу неплательщиков, министр сообщил, что "это долги посредников, например, управляющих компаний". "Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", - пояснил М.Мень.

Он также отметил, что специалисты Минстроя "изучали портрет неплательщика" и пришли к интересному выводу.

"Как правило, это либо асоциальные категории, либо владельцы инвестиционных квартир. Люди покупают их на будущее - для детей или чтобы сохранить свои средства. Это нормально. Люди верят в недвижимость, это хорошо. Но если они думают - я здесь не живу, зачем платить? - то возникают проблемы. Дом отапливается, обслуживается, подъезд убирают и так далее - конечно, за эти услуги надо платить. Кстати, самыми ответственными плательщиками являются наши пенсионеры", - рассказал министр.

Касаясь темы капремонта, М.Мень заявил, что сегодня потребители увидели эффективность систем капитального ремонта. "У нас собираемость платежей составляет порядка 87% и по сравнению с 2015 годом она выросла на 8,5%. В 15 регионах собираемость взносов превысила 90%. Кроме того, темпы проведения ремонтов в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли в два раза. Это очень хороший результат", подчеркнул он. Это говорит о том, отметил министр, что поменялось отношение людей. "Если два года назад к нам обращались с вопросами, зачем это нужно, то теперь обращения уже другого порядка. Они касаются конструктивных вещей, контроля над тем, как расходуются деньги, очередности ремонтов", - пояснил он..

М.Мень: высказал мнение, что регионы с капремонтом справляются. "Но хотим сделать лучше муниципальные практики по капремонту, нам важно видеть картину по стране, но при этом не вмешиваясь в работу регионов. Речь идет только о контроле и отчетности", - сказал министр.