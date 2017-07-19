Россиян подстрахуют на случай банкротства застройщика

19 июля. FINMARKET.RU - В среду в Госдуме будет слушаться законопроект, предусматривающий создание компенсационного фонда в области долевого строительства. Ко второму чтению в законопроекте появились поправки, обязывающие застройщиков делать обязательные отчисления в. Это страховка для граждан на случай банкротства застройщика. Если жилой дом не будет сдан в эксплуатацию, дольщики смогут рассчитывать на его достройку или денежные пишут "Известия".

В поправках в законопроект сказано, что деятельностью фонда должна будет управлять публично-правовая компания. Она будет называться "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". В состав наблюдательного совета войдут представители обеих палат парламента и Счетной палаты. Такой шаг позволит контролировать расходование средств.

"С принятием законопроекта мы обеспечим гарантии будущим дольщикам, желающим приобрести жилье", - рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В документе также будет прописан перечень активов, в которые можно инвестировать временно свободные средства компенсационного фонда.

Авторы поправок предлагают ввести на переходный период - до 1 июля 2018 года - фиксированную ставку отчислений в фонд. Застройщики должны будут инвестировать 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

В поправках также сказано, что застройщики, претендующие на получение средств фонда для достройки проблемных объектов, должны будут выбираться на конкурсной основе.

В ходе подготовки ко второму чтению в законопроекте появилось и требование о создании единой информационной системы жилищного строительства. В ней в открытом доступе будет информация обо всех еще не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства.

Также в поправках предлагается упростить процедуру банкротства недобросовестных застройщиков. В таком случае можно будет оперативно передать права на достройку дома новой компании или выплатить компенсации дольщикам. После вступления закона в силу, по мнению депутатов, в стране удастся решить проблему обманутых дольщиков.