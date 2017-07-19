В России могут отменить бесплатный багаж в самолетах

19 июля. FINMARKET.RU - Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит поправки к Воздушному кодексу (ВК), отменяющие бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов. Поправки были внесены Белым домом в Госдуму еще в 2014 году, и тогда же были приняты в первом чтении. Но затем проект затормозился.

Для возвратных авиабилетов поправки к ВК предлагают сохранить право пассажира братьминимум 10 кг - по Федеральным авиационным правилам (ФАП) от 2007 года. Но невозвратный тариф "может не предусматривать" бесплатный багаж, пишет "Коммерсант". Также перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.

Отдельно предлагается внести в ВК нормы по ручной клади (сейчас регулируется подзаконными актами). Правила ее провоза остаются прежними и не содержат требований по весу и габаритам: их устанавливает перевозчик согласно правилам Минтранса и эксплуатационной документации воздушного судна. Согласно ФАП, в ручную кладь бесплатно сверх нормы пассажир может взять дамскую сумочку или портфель, зонт, книги и т. д.

Безбагажные тарифы уже есть у S7, "ЮТэйр", "Уральских авиалиний", их вводили для конкуренции с "Победой" (лоукостер "Аэрофлота"). S7 разрешает провозить по такому тарифу ручную кладь до 10 кг, "Уральские авиалинии" - место ручной клади до 5 кг и место багажа до 10 кг. Но из-за нечеткости норм перевозчики сталкиваются с претензиями. Отменить норму о бесплатном багаже еще в 2012 году предлагал Владимиру Путину гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев - наряду с вводом невозвратных авиабилетов и другими мерами по развитию лоукост-сегмента. В октябре 2016 года отмену нормы багажа в 10 кг поддержал Минтранс, против выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

В "Аэрофлоте" "Коммерсанту" сообщили, что конкурировать с иностранными лоукостерами, в том числе снижая тарифы, "Победе" "не позволяют законодательные ограничения". Там считают, что нормы багажа должен устанавливать перевозчик, а безбагажные тарифы позволят пассажирам летать дешевле, выбирая необходимые услуги. "Билеты по безбагажному тарифу будут альтернативой, а не заменой обычным билетам",- считают в "Аэрофлоте". В "Уральских авиалиниях" соглашаются, что поправки позволят снизить стоимость билета для граждан, готовых летать без багажа, оплачивая только нужные услуги.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев отмечает, что полтора года назад многие перевозчики ввели невозвратные тарифы, которые на 1,5-2 тыс. руб. дешевле, это позволило повысить занятость кресел и улучшить финансовые показатели. От безбагажных тарифов цены на билеты, по мнению эксперта, вряд ли заметно снизятся, но разница с "багажными" тарифами может увеличиться до 2-2,5 тыс. руб.

Замглавы ФАС Александр Редько считает, что введение безбагажных тарифов "вряд ли существенно повлияет на рынок пассажирских авиаперевозок, но может негативно сказаться на качестве услуг".

Однако юристы опасаются, что отмена нормы приведет к злоупотреблениям со стороны перевозчиков, которые, например, могут сделать безбагажными почти все популярные у пассажиров невозвратные билеты.