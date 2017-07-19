"Газпром" начал укладывать вторую нитку "Турецкого потока"

19 июля. FINMARKET.RU - "Газпром" втихую начал укладку второй нитки газопровода "Турецкий поток", пишут "Ведомости".

По словам источников газеты, на дно Черного моря уже уложено порядка 20-25 км трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер "Газпрома" на прокладку трубы под водой.

По данным сайта marinetraffic.com, сейчас судно находится несколькими километрами южнее пос. Малый Утриш. В течение последних суток Audacia движется с постоянной средней скоростью 0,1-0,15 узла в час (4-5 км в сутки) по маршруту, где ранее была проложена первая нитка "Турецкого потока". Это приблизительно соответствует заявленной рабочей скорости укладки трубы.

Пока "Газпром" сообщал о строительстве подводной части только первой нитки "Турецкого потока". Прокладкой мелководного участка занимался все тот же трубоукладчик Audacia.

"Турецкий поток" стал заменой остановленному "Газпромом" проекту "Южный поток". Он предусматривал строительство трубы по дну Черного моря в Болгарию. Но проект сорвался, и уже завезенные в Болгарию трубы было решено использовать под проект "Турецкий поток". Последний предусматривает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью до 15,75 млрд куб. м каждая: одну - для Турции, вторую - для транзита в Европу. Но пока заключено лишь межправительственное соглашение с Турцией о поставках газа по первой нитке трубы.

Представитель Allseas лишь сообщил "Ведомостям", что построено 100 км трубы. Началось ли строительство второй нитки, он не сказал. Audacia занимается "техническим работами", заявил представитель "Газпрома", но какими именно, уточнять не стал. Официальные комментарии пресс-службы "Газпрома": "Компания сосредоточена на строительстве первой нитки".

"Газпром" регулярно инвестирует в инфраструктуру для новых проектов еще до того, как заключит контракты на поставку газа с потребителями, говорит директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Так было с разработкой месторождений и строительством трубопровода, которые должны будут питать "Северный поток - 2", напоминает он.

Форсировать строительство "Турецкого потока" "Газпром" заставляет высокая вероятность принятия новых санкций американскими властями, предполагает директор энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова. В законопроекте отдельно упоминаются именно экспортные газопроводы. Возможно, "Газпром" стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше, рассуждает она.