Новая "демографическая яма" в РФ может продлиться 10 лет

18 июля. FINMARKET.RU - С начала 2017 года количество родившихся россиян стремительно уменьшается. Естественная убыль населения с начала года превысила 100 тыс. человек. Ученые прогнозируют, что новая "демографическая яма" может продлиться ближайшие 10 лет, пишет "Независимая газета".

Естественная убыль населения в России по итогам 5 месяцев 2017 года составила 111,8 тыс. чел. Такие данные приводят эксперты из Института Гайдара в последнем отчете об экономической ситуации в стране. "Это связано с малочисленностью поколений женщин на пике репродуктивных возрастов. Со времени Великой Отечественной войны такого рода демографические ямы появляются примерно раз в 25 лет. Последнее из малочисленных поколений родилось в 1990-х годах", - говорится в мониторинге.

О неизбежном сужении половозрастной пирамиды населения России говорилось не один год, однако власти страны убеждали, что проблема рождаемости решена за счет мер материального стимулирования и особенно за счет программы материнского капитала, принятой в 2007 году.

В 2001-м, первом году нового тысячелетия, в России родились 1,3 млн детей. Спустя пять лет, в 2006-м - 1,4 млн, в 2011-м - 1,7 млн, в 2016-м - около 1,9 млн. Эта динамика подуспокоила чиновников. И ответственные за материальное стимулирование рождаемости даже стали говорить о достижении по уровню рождаемости европейских уровней и возможности перехода на нематериальное стимулирование. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пару лет назад говорил, что "возможности дополнительного материального стимулирования процессов, связанных с рождаемостью, исчерпаны".

По основному прогнозу Росстата ожидается, что в ближайшее десятилетие будет происходить почти непрерывное снижение числа родившихся. Только примерно к 2030 году ежегодное число родившихся стабилизируется на уровне 1,5-1,8 млн человек и начнет расти в течение продолжительного времени.

Снижение числа родившихся затронуло уже все регионы РФ. Причем только в 20 субъектах это снижение составило менее 10 процентных пункта. Еще в 2013-2015 годах статистика наблюдала естественный прирост населения, который, однако, сошел на нет в прошлом году. Теперь же, как видно из оперативных помесячных данных 2017 года, в состоянии естественной убыли находятся 65 регионов России.

Ученые предупреждают, что, несмотря на то что демографическая яма - привычное для России явление, тем не менее очередная из них - это вызов социальной инфраструктуре. Эксперты надеются, что система государственного детского дошкольного образования, которая первой столкнется с последствиями "демографического урагана", устоит, и массовое закрытие детских дошкольных организаций не повторится, а обещание обеспечить доступность яслей будет наконец выполнено.

Вместе с тем авторы мониторинга не питают иллюзий по поводу влияния дополнительных мер материального стимулирования на рождаемость. Хотя они пишут, что в этой обстановке, "если бы программа материнского капитала не была введена в 2007 году, возможно, ее стоило бы придумать сейчас". Но вместе с тем констатируют, что потенциал дополнительных мер материального стимулирования представляется им не очень высоким. "Следует признать, что избежать влияния малочисленности сегодняшнего поколения матерей и, следовательно, серьезного падения числа рождений в ближайшие годы не удастся", - заключают авторы мониторинга.