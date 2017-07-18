Участие Белого дома в законотворчестве станет более действенным

18 июля. FINMARKET.RU - Внесены изменения в регламент правительства и другие правовые акты, определяющие порядок участия Белого дома в законотворческой деятельности. Постановление правительства от 10 июля 2017 года №813, опубликованное вчера Белым домом, является новой попыткой оптимизировать участие федеральной исполнительной власти в законотворческой деятельности. По данным "Коммерсанта" , изменения постановлением №813 регламента правительства и ряда постановлений 2012-2015 годов в основном инициированы министром по вопросам "Открытого правительства" Михаилом Абызовым, проект постановления готовился Минэкономразвития по поручению вице-премьера Сергея Приходько.

Главное институциональное изменение постановления - появление в процедуре поправок правительства фигуры специального представителя Белого дома в Госдуме и Совете федерации "для защиты позиций правительства" по заключениям, поправкам Белого дома, официальным отзывам. Оно необязательно, как в случае с правительственными законопроектами (где при рассмотрении назначается так называемый официальный представитель правительства), но спецпредставитель Белого дома может быть назначен премьером или вице-премьерами (в сфере их ответственности) поручениями.

По словам М.Абызова, смысл изменений в регламент - "оптимизация трудовых и временных ресурсов, повышение скорости принятия важных решений" при реализации принципов проектного управления: изменения в регламент имеет смысл оценивать лишь вместе с другими изменениями в административной практике в последние месяцы.

В частности, предполагается более компактное внутриправительственное обсуждение позиций Белого дома по изменениям Госдумой законодательства. также предполагается более компактным. Сам процесс внутриправительственной подготовки отзывов, заключений Белого дома, формулировок поправок к законопроектам между их первым и вторым чтением в Госдуме предполагается дополнительно ускорить. Повышается в этой сфере роль статс-секретарей ведомств, которые в этих вопросах фактически уравниваются по возможностям с министрами.

Сроки общественных обсуждений законопроектов и поправок к ним Белого дома сокращаются до 15, в отдельных случаях ("высокое регулирующее воздействие", ранее 45 дней) - 20 дней. При этом положение, согласно которому конституционные законопроекты и ряд регуляторных проектов, важных для бизнеса, должны публично обсуждаться не менее 60 дней, аннулируется.