Расходы на соцподдержку бедных нужно перераспределить

18 июля. FINMARKET.RU - Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП - больше, чем большинство стран с переходной экономикой. По числу же самих выплат и льгот Россия и вовсе мировой лидер, указывают эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) в докладе, посвященном эффективности соцподдержки. Федеральных выплат и льгот около 800, и еще в среднем 100 - в каждом регионе.

Но вся эта разнообразная и дорогая помощь малоэффективна, если говорить о борьбе с бедностью, пишут "Ведомости" . По закону государство оказывает социальную помощь людям, чей доход опустился ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам. Соцподдержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих. При этом из 1 руб., выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 коп. А доля адресных пособий в доходах беднейших в среднем по регионам не превышает 2%.

Соцподдержка оказывается в основном не нуждающимся, а людям с заслугами перед государством: их поощряют примерно четвертью всех социальных выплат, это больше 700 млрд руб. На социальные пакеты военных и госслужащих уходит почти 12% средств в регионах и на федеральном уровне, подсчитали авторы доклада. Больше всего регионы тратят на поддержку ветеранов труда - это не только деньги, но и натуральные льготы: на оплату жилья и проезд. Но бедных среди них в 5,4 раза меньше, чем в среднем по стране, а когда нужно снижать расходы, регионы сокращают расходы не на ветеранов, а на поддержку семей с детьми.

Есть и необъяснимые выплаты. И в результате на реальную соцподдержку идет не 3% ВВП, а только около 1,9% ВВП (или 1,5 трлн руб.), оценивают авторы доклада.

Снизить бедность помогло бы повышение адресности соцподдержки и расширение принципа нуждаемости. По расчетам НИФИ, для перераспределения в пользу малоимущих семей потенциально есть около 1,5 трлн руб. Это значит, что нужно вводить критерий нуждаемости при выплате всех или части пособий. Но одной этой меры недостаточно, нужно найти еще дополнительные возможности (около 245 млрд руб.) - отменить некоторые налоговые льготы, например по НДС.

Из-за льготной 10-пролцентной ставки НДС на продовольствие, товары для детей и лекарства в 2016 г. бюджет недополучил около 450 млрд руб., оценивал Минфин, к 2020 г. потери вырастут до 614 млрд. Сейчас выгода от этой льготы достается в основном небедным семьям, а также производителям товаров, в том числе импортерам.

Также необходимо исключить из соцпомощи ту часть выплат, которая входит в социальные пакеты учителей, врачей, военных и других работников, говорит руководитель Центра финансов социальной сферы НИФИ Олеся Феоктистова. Цель социальной защиты - предупреждение и смягчение последствий социальных рисков, которые ведут к снижению доходов, но у них нет ничего общего с выплатами по профессиональным признакам, продолжает она.

Нужно на федеральном уровне определить методику оценки нуждаемости, которая учтет полный состав семьи и все источники ее доходов, указывают авторы доклада: регионы смогут опираться на него при перераспределении денег в пользу тех, кто в них больше всего нуждается, - прежде всего бедных семей с детьми. Методика должна учитывать и людей, которые станут бедными, если лишатся социальной поддержки, указывает О.Феоктистова.

Предлагают авторы и ограничения на получение одинаковых федеральных и региональных мер соцподдержки, и объединение многочисленных выплат в единое универсальное пособие для бедных.

Как признают эксперты НИФИ, реформа может не понравиться отдельным слоям населения, но другого пути победить бедность и помочь наиболее уязвимым семьям нет .

Однако, успокаивает федеральный чиновник, отмена отдельных льгот и переход на адресную поддержку будут постепенными: с введением критерия нуждаемости старые пособия могут просто не индексироваться. Произойдет это не раньше 2021 г., нужна система единого реестра людей и домохозяйств, чтобы понимать реальную структуру и уровень бедности.