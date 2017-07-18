Ущерб банков от кражи данных будет расти на 30% в год - эксперты

18 июля. FINMARKET.RU -банков от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников за год вырос более чем вдвое и составил 420 млн рублей за 1-е полугодие 2017 года - почти столько же, сколько за весь 2015 год. Такие данные приводятся в исследовании специализирующейся на кибербезопасности компании Zecurion, пишут "Известия"

Zecurion оценила ущерб, который приносят банкам как действующие, так и уволенные сотрудники. Исследование было проведено впервые на основе анализа данных 100 кредитных организаций - партнеров компании. В ходе исследования оценивался ущерб от кражи данных - в том числе в интересах конкурентов, а также урон от несоблюдения правил работы с конфиденциальной информацией. В список нарушений также вошли и непреднамеренные утечки. Например, сотрудник банка мог отправить письмо не тому адресату, вынести данные на флешке и потерять ее, а также - случайно раскрыть секретную информацию в разговоре. Нередки ситуации, когда сотрудник отправляет информацию на личную электронную почту, откуда она попадает к злоумышленникам, взломавшим его ящик.

По данным Zecurion, 1-е первое полугодие 2015 года ущерб банков от злонамеренных и ошибочных действий их сотрудников составил 190 млн, за аналогичный период 2016 г. - уже 270 млн (+42%), а за 6 месяцев 2017 года - 420 млн рублей (+56%). При этом если в 2015 г. общий объем причиненного работниками урона достиг 450 млн, то за прошлый год этот показатель вырос практически вдвое - до 850 млн рублей (+89%). Согласно прогнозу Zecurion, по итогам 2017 года ущерб, нанесенный кредитным организациям их сотрудниками, составит 900 млн рублей.

Руководитель направления аудита информбезопасности финансовых организаций компании Digital Security Андрей Гайко отметил, что наибольший урон банкам наносят злонамеренные действия его сотрудников. Но и ошибочные действия вызывают большие проблемы.

По прогнозам руководителя отдела безопасности банковских систем Positive Technologies Тимура Юнусова, объем ущерба от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников банков будет расти примерно на 30% в год - из-за текучки кадров и недостаточно высокого уровня осведомленности персонала о таких угрозах. По мнению эксперта, банкам необходимо регулярно проводить мониторинг защищенности своих информационных систем и оперативно исправлять выявленные проблемы. Кроме того, кредитным организациям стоит организовать систематическую работу по повышению осведомленности персонала в вопросах информационной безопасности, о новых подходах злоумышленников и правильной реакции на них, устраивать тестовые атаки, отметил Т.Юнусов.