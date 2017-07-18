Дайте жалобную книгу!

18 июля. FINMARKET.RU - В России законодательно собираются ввести жалобные книги везде, где обслуживают людей, наделив их особым статусом. Госдума начала сбор отзывов на проект соответствующих поправок в закон о защите прав потребителей. Предполагается, что правительство пропишет обязательные правила ведения жалобных книг, распространяющиеся на любой магазин или сервис. Парикмахерские, прачечные, автомастерские - куда бы ни обратились, везде будет лежать та самая, пишет "Российская газета"

Сегодня книгу жалоб и предложений можно встретить далеко не везде, причем кое-где можно нарваться и на подделку.

Как рассказала "РГ" адвокат Виктория Данильченко, в принципе сегодня законодательством предусмотрено предъявление жалобной книги потребителю по первому требованию, но не факт, что человек сможет ее получить. "Ему могут отказать в ее предоставлении, мотивируя это, например, проверкой, на которой якобы находится книга", - говорит адвокат.

То есть книга как бы есть, но на деле ее нет. К тому же, по словам эксперта, законом не отрегулированы формы такой книги, правила ее ведения. Поэтому потребителю может быть предоставлена подложная версия книги, которая не заверена госпечатью и, соответственно, не работает по своему прямому назначению.

Изменить ситуацию и предлагает, рассматриваемый в Госдуме.

Авторы инициативы - два сенатора - обратили внимание, что сегодня правительством страны не установлено обязательных требований к форме книги отзывов и предложений и порядку ее ведения. Есть только приказ Минторга РСФСР "Об утверждении Инструкции о Книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания", вышедший еще в 1973 году.

Новый законопроект предусматривает, что правительство страны должно утвердить правила ведения книги отзывов и предложений. "Такая книга предоставляется любым заинтересованным лицам по требованию, - говорится в проекте. - Страницы книги отзывов и предложений должны быть пронумерованы и прошнурованы, а на оборотной стороне последнего листа размещается запись о наименовании продавца (исполнителя), дате начала ведения книги и количестве листов".

По словам В.Данильченко, после принятия единой формы ведения и заполнения жалобной книги нерадивые руководители уже не смогут скрывать отрицательные отзывы.

Авторы проекта особо подчеркивают, что читать книгу смогут все кто угодно: журналисты, проверяющие Роспотребнадзора, прокуроры и просто граждане, зашедшие в сервис на огонек.

Некоторые эксперты предлагают также предусмотреть санкции за нарушение правил ведения жалобной книги.