Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5% с 5,6% в мае, сообщил Росстат. Тем не менее динамика показателя оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,7%. За полугодие промпроизводство поднялось на 2%

17 июля. FINMARKET.RU - В июне 2017 года промышленное производство в РФ увеличилось на 3,5% по сравнению с июнем 2016 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В мае рост составлял 5,6%, в апреле - 2,3%, в марте - 0,8%. В феврале был зафиксирован спад промпроизводства на 2,7% на фоне календарного фактора - рабочих дней в феврале было на два меньше, чем в феврале прошлого года. В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%.

За 1-е полугодие 2017 года промышленность выросла на 2%, за 2-й квартал - на 3,8%.

Экономисты ожидали более скромного роста в июне, консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал увеличение показателя на 2,7%.

Ожидания аналитиков по росту промпроизводства в 2017 году равняются 2,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2017 года, по расчетам Росстата, снизилось на 0,5% ( к маю) после роста на 1,6% в мае и на 0,8% в марте.

В сфере добычи полезных ископаемых в июне объем производства вырос на 5,2%, в обрабатывающих производствах объем промпроизводства поднялся на 2,9%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост составил 0,6%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов снижение составило 0,3%.

С 1 января 2017 года осуществлен переход на применение в статистической практике новых версий общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Производство легковых автомобилей в РФ в 1-м полугодии увеличилось на 20,7% - до 647 тыс.

В июне выпуск вырос на 16,9% по сравнению с июнем 2016 года и на 16,3% по сравнению с маем текущего года.

Выпуск автобусов за 6 месяцев увеличился на 31,4% - до 12 тыс. шт.

Производство грузовиков выросло на 16,4% и составило 68,6 тыс. машин.

В 1-м полугодии производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 1,1 млн тонн.

Выпуск мяса птицы поднялся на 3,5% - до 2,3 млн тонн.

За 6 месяцев было произведено 1,1 млн тонн колбасных изделий, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла поднялся на 18,9% - до 2,4 млн тонн.

Производство рыбы и рыбных продуктов увеличилось на 3,7% - до 2 млн тонн.

Молока было произведено 2,7 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Производство сыра увеличилось на 1,7% - до 224 тыс. тонн

В январе-июне добыча нефти, включая газовый конденсат, выросла на 1,8% по сравнению с 1-м полугодием 2016 годом и составила 273 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 12,9% - до 300 млрд кубометров.

Добыча угля повысилась на 7,3% и составила 199 млн тонн.

Производство бензина снизилось на 4,4% - до 18,2 млн тонн.