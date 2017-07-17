Число летних и спортивных лагерей сокращается

17 июля. FINMARKET.RU - Возможности для организованного детского отдыха в России постоянно сокращаются. Ликвидируются загородные летние лагеря, снижается число отдохнувших там детей. Многие регионы сократили финансирование детского отдыха и на 2017 год, пишет "Независимая газета". А правительство РФ выделяет деньги на федеральные центры вроде "Орленка" или "Артека".

В начале июля фонд "Общественное мнение" (ФОМ) опросил 1500 россиян об условиях отдыха в детских и спортивных лагерях. Среди взрослого населения РФ более половины (57%) в свое время отдыхали в пионерских, спортивных или оздоровительных лагерях. Среди нынешних школьников доля знакомых с организованным летним отдыхом заметно ниже, чем у их родителей, - судя по опросам ФОМа, ровно 50%.

Примечательно, что почти 62% родителей тех школьников, которые ни разу не были в загородном лагере, хотели бы познакомить своих детей с этим видом отдыха. Однако не могут этого сделать. Не последнюю роль здесь играет цена путевки, которая, как правило, уже не спонсируется государством.

Как показывают опросы родителей, загородныйв РФ медленно, но верно исчезает. В целом граждане РФ стали реже отправлять своих чад на летний отдых - так считает свыше половины всех опрошенных. Среди тех, у кого есть дети, с таким выводом соглашаются 60%.

Отметим, в конце прошлой недели результаты мониторинга организации детского отдыха представили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они также опросили 1500 родителей в 70 регионах России. В итоге треть опрошенных указала на недостатки в детском отдыхе. Среди проблем было отмечено низкое качество детского игрового оборудования, некомфортные условия проживания и питания в лагерях и высокая стоимость путевок.

В текущем году путевки в детские оздоровительные лагеря подорожают еще на 20%, прогнозируют эксперты рынка. Сегодня средняя стоимость путевки составляет около 35 тыс. руб., на черноморских курортах и того выше: 50-70 тыс. руб.

Причина - новое законодательное регулирование детских учреждений, которое привело к тратам и вынудило частные компании поднимать цены на путевки. Поводом для изменения законодательства послужила прошлогодняя трагедия на Сямозере. Новый закон, вступивший в силу с 1 января 2017 года, уточняет требования к организаторам отдыха и оздоровления детей, в том числе требования по безопасности. Предусматриваются законом и профстандарты для работников организаций детского отдыха. Кроме того, в документе прописаны требования к маршрутам передвижения детей и порядку их организации.

Новые правила грозят не только ростом цен на путевки, но и закрытием многих оздоровительных учреждений.

В текущем же году в 42 тыс. организаций детского отдыха должно отдохнуть свыше 5 млн детей - обещают чиновники Минобрнауки. При этом только за первую смену отдохнуло свыше 2,7 млн детей, рассказала министр образования и науки Ольга Васильева. Что примечательно, оценки количества детских оздоровительных учреждений в РФ расходятся. Так, вице-премьер Ольга Голодец сообщала о работе 44 тыс. оздоровительных лагерей, в которых в текущем году отдохнет свыше 7,5 млн детей. Если верить Росстату, то последний раз такое количество детей выезжало в загородные лагеря лишь в 1990 году - то есть в советские времена. Для сравнения, по итогам 2015 года в детских учреждениях отдохнули лишь 4,6 млн человек. При этом общее число детских оздоровительных организаций сократилось за последние 25 лет не столь значительно - с 46 тыс. до 45,2 тыс. Правда, за это время число загородных лагерей сократилось более чем вдвое и сегодня составляет 2,2 тыс., тогда как число пришкольных лагерей подросло.

Очевидно, в этом году тенденция к сокращению числа отдохнувших детей продолжится. "К примеру, палаточных лагерей в Подмосковье в прошлом году было 14, сейчас осталось 9. То же касается и стационарных учреждений", - говорит член Координационного совета при президенте РФ по Национальной стратегии действий в интересах детей Матвей Шпаро.