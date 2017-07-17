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17 июля 2017 года 11:07
Число летних и спортивных лагерей сокращается
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Артем Геодакян/ТАСС
17 июля. FINMARKET.RU - Возможности для организованного детского отдыха в России постоянно сокращаются. Ликвидируются загородные летние лагеря, снижается число отдохнувших там детей. Многие регионы сократили финансирование детского отдыха и на 2017 год, пишет "Независимая газета". А правительство РФ выделяет деньги на федеральные центры вроде "Орленка" или "Артека". В начале июля фонд "Общественное мнение" (ФОМ) опросил 1500 россиян об условиях отдыха в детских и спортивных лагерях. Среди взрослого населения РФ более половины (57%) в свое время отдыхали в пионерских, спортивных или оздоровительных лагерях. Среди нынешних школьников доля знакомых с организованным летним отдыхом заметно ниже, чем у их родителей, - судя по опросам ФОМа, ровно 50%. Примечательно, что почти 62% родителей тех школьников, которые ни разу не были в загородном лагере, хотели бы познакомить своих детей с этим видом отдыха. Однако не могут этого сделать. Не последнюю роль здесь играет цена путевки, которая, как правило, уже не спонсируется государством. Как показывают опросы родителей, загородный детский отдых в РФ медленно, но верно исчезает. В целом граждане РФ стали реже отправлять своих чад на летний отдых - так считает свыше половины всех опрошенных. Среди тех, у кого есть дети, с таким выводом соглашаются 60%. Отметим, в конце прошлой недели результаты мониторинга организации детского отдыха представили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они также опросили 1500 родителей в 70 регионах России. В итоге треть опрошенных указала на недостатки в детском отдыхе. Среди проблем было отмечено низкое качество детского игрового оборудования, некомфортные условия проживания и питания в лагерях и высокая стоимость путевок. В текущем году путевки в детские оздоровительные лагеря подорожают еще на 20%, прогнозируют эксперты рынка. Сегодня средняя стоимость путевки составляет около 35 тыс. руб., на черноморских курортах и того выше: 50-70 тыс. руб. Причина - новое законодательное регулирование детских учреждений, которое привело к тратам и вынудило частные компании поднимать цены на путевки. Поводом для изменения законодательства послужила прошлогодняя трагедия на Сямозере. Новый закон, вступивший в силу с 1 января 2017 года, уточняет требования к организаторам отдыха и оздоровления детей, в том числе требования по безопасности. Предусматриваются законом и профстандарты для работников организаций детского отдыха. Кроме того, в документе прописаны требования к маршрутам передвижения детей и порядку их организации. Новые правила грозят не только ростом цен на путевки, но и закрытием многих оздоровительных учреждений. В текущем же году в 42 тыс. организаций детского отдыха должно отдохнуть свыше 5 млн детей - обещают чиновники Минобрнауки. При этом только за первую смену отдохнуло свыше 2,7 млн детей, рассказала министр образования и науки Ольга Васильева. Что примечательно, оценки количества детских оздоровительных учреждений в РФ расходятся. Так, вице-премьер Ольга Голодец сообщала о работе 44 тыс. оздоровительных лагерей, в которых в текущем году отдохнет свыше 7,5 млн детей. Если верить Росстату, то последний раз такое количество детей выезжало в загородные лагеря лишь в 1990 году - то есть в советские времена. Для сравнения, по итогам 2015 года в детских учреждениях отдохнули лишь 4,6 млн человек. При этом общее число детских оздоровительных организаций сократилось за последние 25 лет не столь значительно - с 46 тыс. до 45,2 тыс. Правда, за это время число загородных лагерей сократилось более чем вдвое и сегодня составляет 2,2 тыс., тогда как число пришкольных лагерей подросло. Очевидно, в этом году тенденция к сокращению числа отдохнувших детей продолжится. "К примеру, палаточных лагерей в Подмосковье в прошлом году было 14, сейчас осталось 9. То же касается и стационарных учреждений", - говорит член Координационного совета при президенте РФ по Национальной стратегии действий в интересах детей Матвей Шпаро.
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Ключевые слова: Россия, детский отдых
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