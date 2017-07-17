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17 июля 2017 года 11:00
В этом году нарушений жилищных прав граждан стало меньше
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
17 июля. FINMARKET.RU - За 1-е полугодие т.г. Генпрокуратура РФ выявила более 108 тыс. нарушений жилищных прав граждан по всей стране. Несмотря на то что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарушений стало меньше (за первые шесть месяцев 2016 г. их было свыше 140 тыс.), ситуация остается серьезной, констатируют в ведомстве. Как сообщил "Известиям" начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Александр Куренной, с начала этого года отменены 5425 незаконных правовых актов, в суд направлено 16880 исков, внесено 22060 представлений, касающихся нарушения жилищных прав граждан. К дисциплинарной ответственности привлечены 13479 лиц, к административной - 3416. Множество нарушений зафиксировано уже в июне-июле 2017 года. Зачастую они касаются малозащищенных слоев населения - в правах ущемляют инвалидов, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы. Между тем выявленные Генпрокуратурой нарушения - это лишь десятая часть всех имущественных споров в стране, утверждает член адвокатской палаты Москвы Сергей Копейкин. "Дело в том, что статистика прокуратуры отражает ситуацию далеко не полностью. Основной поток обращений идет не через прокуратуру, а через суд. Там рассматривается большая часть заявлений о нарушении прав собственности. В прокуратуре может быть 10-15% всех заявлений. Однозначная тенденция - увеличение числа таких споров. Это положительная тенденция, так как причина в том, что население становится всё более юридически грамотным", - считает адвокат.
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Ключевые слова: Генпрокуратура, граждане, нарушения
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