В этом году нарушений жилищных прав граждан стало меньше

17 июля. FINMARKET.RU - За 1-е полугодие т.г.РФ выявила более 108 тыс. нарушений жилищных прав граждан по всей стране. Несмотря на то что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарушений стало меньше (за первые шесть месяцев 2016 г. их было свыше 140 тыс.), ситуация остается серьезной, констатируют в ведомстве.

Как сообщил "Известиям" начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Александр Куренной, с начала этого года отменены 5425 незаконных правовых актов, в суд направлено 16880 исков, внесено 22060 представлений, касающихсяжилищных прав граждан. К дисциплинарной ответственности привлечены 13479 лиц, к административной - 3416.

Множество нарушений зафиксировано уже в июне-июле 2017 года. Зачастую они касаются малозащищенных слоев населения - в правах ущемляют инвалидов, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы.

Между тем выявленные Генпрокуратурой нарушения - это лишь десятая часть всех имущественных споров в стране, утверждает член адвокатской палаты Москвы Сергей Копейкин.

"Дело в том, что статистика прокуратуры отражает ситуацию далеко не полностью. Основной поток обращений идет не через прокуратуру, а через суд. Там рассматривается большая часть заявлений о нарушении прав собственности. В прокуратуре может быть 10-15% всех заявлений. Однозначная тенденция - увеличение числа таких споров. Это положительная тенденция, так как причина в том, что население становится всё более юридически грамотным", - считает адвокат.